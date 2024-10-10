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Классы для детей оборудуют в метро Харькова за деньги благотворителей Чехии

Общество 19:38   10.10.2024
Оксана Якушко
Классы для детей оборудуют в метро Харькова за деньги благотворителей Чехии Фото: Харьковский горсовет

КП «Харьковский метрополитен» получит помощь от гуманитарной организации «Человек в беде» из Чехии на обустройство учебных классов, сообщил Харьковский горсовет.

Помощь выделят на создание классов в помещениях станции метро «Метростроителей», сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 19:38;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковский метрополитен» получит помощь от гуманитарной организации «Человек в беде» из Чехии на обустройство учебных классов, сообщил Харьковский горсовет.".