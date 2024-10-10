Классы для детей оборудуют в метро Харькова за деньги благотворителей Чехии
Фото: Харьковский горсовет
КП «Харьковский метрополитен» получит помощь от гуманитарной организации «Человек в беде» из Чехии на обустройство учебных классов, сообщил Харьковский горсовет.
Помощь выделят на создание классов в помещениях станции метро «Метростроителей», сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: діти, дети, допомога, класс, КП "Харьковский метрополитен", метро, метрошкола, помощь, Харьков, Харьковский метрополитен, Чехия;
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 19:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковский метрополитен» получит помощь от гуманитарной организации «Человек в беде» из Чехии на обустройство учебных классов, сообщил Харьковский горсовет.".