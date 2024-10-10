Классы для детей оборудуют в метро Харькова за деньги благотворителей Чехии

КП «Харьковский метрополитен» получит помощь от гуманитарной организации «Человек в беде» из Чехии на обустройство учебных классов, сообщил Харьковский горсовет.

Помощь выделят на создание классов в помещениях станции метро «Метростроителей», сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.