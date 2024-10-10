У харківській підземці відбудеться ярмарок вакансій – коли й о котрій

У Харківському метрополітені розповіли, що ярмарок вакансій проходитиме з 15 по 18 жовтня. Охочі можуть відвідати його з 10:00 до 13:00 на станції метро “Майдан Конституції”.

“На заході провідні роботодавці Харківщини представлять діяльність своїх підприємств та нададуть інформацію про актуальні вакансії”, – повідомили у КП “Харківський метрополітен”.

✅ Усього у ярмарку вакансій буде брати участь 60 роботодавців. Зокрема, наступні комунальні підприємства:

🚇 КП «Харківський метрополітен»

🚎 КП «Тролейбусне депо №2»

🚋 КП «Салтівське трамвайне депо»

🦺 КП «Харківблагоустрій»

🚧 КП «Шляхрембуд»

🛗 КСП «Харківміськліфт»

♻️ КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»

👩‍⚕️ КНП «Міська поліклініка №10» ХМР

🏥 КНП «Міська клінічна лікарня №30» ХМР.