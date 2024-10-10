У харківській підземці відбудеться ярмарок вакансій – коли й о котрій
Фото: КП “Харківський метрополітен”
У Харківському метрополітені розповіли, що ярмарок вакансій проходитиме з 15 по 18 жовтня. Охочі можуть відвідати його з 10:00 до 13:00 на станції метро “Майдан Конституції”.
“На заході провідні роботодавці Харківщини представлять діяльність своїх підприємств та нададуть інформацію про актуальні вакансії”, – повідомили у КП “Харківський метрополітен”.
✅ Усього у ярмарку вакансій буде брати участь 60 роботодавців. Зокрема, наступні комунальні підприємства:
🚇 КП «Харківський метрополітен»
🚎 КП «Тролейбусне депо №2»
🚋 КП «Салтівське трамвайне депо»
🦺 КП «Харківблагоустрій»
🚧 КП «Шляхрембуд»
🛗 КСП «Харківміськліфт»
♻️ КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»
👩⚕️ КНП «Міська поліклініка №10» ХМР
🏥 КНП «Міська клінічна лікарня №30» ХМР.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: КП "Харьковский метрополитен", Харків, ярмарка вакансий;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2024 в 10:42;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському метрополітені розповіли, що ярмарок вакансій проходитиме з 15 по 18 жовтня. Охочі можуть відвідати його з 10:00 до 13:00 на станції метро “Майдан Конституції”.".