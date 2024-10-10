У Харкові сьогодні зупинять трамваї – як спланувати маршрут

Трамваї не їздитимуть з 9:00 до 16:00 на бульварі Гончарівському та вулиці Москалівській, на ділянці від вулиці Полтавський Шлях до вулиці Гольдбергівської

“Як повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства, це пов’язано з ремонтом трамвайних колій”, пояснили в мерії.

У цей період трамвай №7 курсуватиме так:

розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – вул. Миколи Бажана – розворотне коло «Новоселівка».