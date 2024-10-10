У Харкові сьогодні зупинять трамваї – як спланувати маршрут
Трамваї не їздитимуть з 9:00 до 16:00 на бульварі Гончарівському та вулиці Москалівській, на ділянці від вулиці Полтавський Шлях до вулиці Гольдбергівської
“Як повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства, це пов’язано з ремонтом трамвайних колій”, пояснили в мерії.
У цей період трамвай №7 курсуватиме так:
розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – вул. Миколи Бажана – розворотне коло «Новоселівка».
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: ремонтные работы, трамваи, транспорт;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2024 в 09:33;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трамваї не їздитимуть з 9:00 до 16:00 на бульварі Гончарівському та вулиці Москалівській, на ділянці від вулиці Полтавський Шлях до вулиці Гольдбергівської".