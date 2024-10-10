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В Харькове сегодня остановят трамваи – как спланировать маршрут

Общество 09:33   10.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове сегодня остановят трамваи – как спланировать маршрут

Трамваи не будут ездить с 9:00 до 16:00 на бульваре Гончаровском и улице Москалевской, на участке от улицы Полтавский Шлях до улицы Гольдберговской.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с ремонтом трамвайных путей», объяснили в мэрии.

В этот период трамвай №7 будет курсировать так:

разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» — ул. Евгения Котляра — ул. Полтавский Шлях — пл. Сергиевская — пл. Павловская — ул. Университетская — ул. Грековская — пер. Рыбасовский — ул. Гольдберговская — ул. Москалевская — ул. Николая Бажана — разворотный круг «Новоселовка».

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 09:33;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трамваи не будут ездить с 9:00 до 16:00 на бульваре Гончаровском и улице Москалевской, на участке от улицы Полтавский Шлях до улицы Гольдберговской.".