В Харькове сегодня остановят трамваи – как спланировать маршрут

Трамваи не будут ездить с 9:00 до 16:00 на бульваре Гончаровском и улице Москалевской, на участке от улицы Полтавский Шлях до улицы Гольдберговской.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с ремонтом трамвайных путей», объяснили в мэрии.

В этот период трамвай №7 будет курсировать так:

разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» — ул. Евгения Котляра — ул. Полтавский Шлях — пл. Сергиевская — пл. Павловская — ул. Университетская — ул. Грековская — пер. Рыбасовский — ул. Гольдберговская — ул. Москалевская — ул. Николая Бажана — разворотный круг «Новоселовка».

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