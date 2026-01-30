Забил знакомого до смерти в Валках – суд вынес приговор
Восемь с половиной лет проведет в тюрьме 37-летний мужчина за смертельное избиение в Валках, передают в Харьковской облпрокуратуре.
По данным следствия, события произошли в сентябре прошлого года. Тогда 37-летний мужчина пришел домой к своему 47-летнему знакомому.
«В коридоре между ними возникла ссора. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, осужденный внезапно ударил мужчину кулаком в туловище, а затем локтем в голову, от чего тот упал на пол. Не останавливаясь, нападавший нанес еще один удар», – установили правоохранители.
От полученных травм пострадавший умер в реанимации. Вскоре суд избрал осужденному меру пресечения и отправил его под домашний арест. Однако вскоре прокуроры обжаловали это решение и мужчину посадили в СИЗО без права внесения залога.
«В судебном заседании обвиняемый вину признал в полном объеме и искренне раскаялся. Объяснил, что они с потерпевшим вместе занимались ремонтом автомобилей, а ссора произошла из-за того, что пострадавший несвоевременно выполнил заказ. Заметил, что сожалеет о своем поступке и попросил прощения у жены потерпевшего», – добавили в прокуратуре.
