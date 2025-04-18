Скрывался более 20 лет: в Харькове нашли вероятного насильника 13-летней

Харьковские правоохранители разыскали мужчину, подозреваемого в избиении и изнасиловании несовершеннолетней девушки.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, речь идет о событиях 2004 года.

«В состоянии алкогольного опьянения мужчина избил и изнасиловал 13-летнюю девочку», – рассказали правоохранители.

После совершенного, говорят копы, фигурант покинул место жительства и в течение 21 года скрывался от следствия, постоянно меняя местонахождение. В частности, в полиции установили, что он находился и на территории РФ.

50-летнего фигуранта обнаружили в Харькове и доставили в суд.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до 12 лет тюрьмы.