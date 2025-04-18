Live
  • Пт 18.04.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.38
  • EUR 47

Скрывался более 20 лет: в Харькове нашли вероятного насильника 13-летней

Общество 14:43   18.04.2025
Виктория Яковенко
Скрывался более 20 лет: в Харькове нашли вероятного насильника 13-летней Фото: ГУНП в Харьковской области

Харьковские правоохранители разыскали мужчину, подозреваемого в избиении и изнасиловании несовершеннолетней девушки.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, речь идет о событиях 2004 года.

«В состоянии алкогольного опьянения мужчина избил и изнасиловал 13-летнюю девочку», – рассказали правоохранители.

После совершенного, говорят копы, фигурант покинул место жительства и в течение 21 года скрывался от следствия, постоянно меняя местонахождение. В частности, в полиции установили, что он находился и на территории РФ.

50-летнего фигуранта обнаружили в Харькове и доставили в суд.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

вероятного насильника нашли в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области
вероятного насильника нашли в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области

Читайте также: Сделал рабыней жительницу Изюмщины: дело оккупанта – в суде, что ему «светит»

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 18 апреля: ракетный удар — погибший и пострадавшие
Новости Харькова — главное 18 апреля: ракетный удар — погибший и пострадавшие
18.04.2025, 16:05
В Харькове — прилет в многоэтажку, погибший, десятки пострадавших (видео)
В Харькове — прилет в многоэтажку, погибший, десятки пострадавших (видео)
18.04.2025, 10:55
«Очень опасные взрывы были в Харькове». Количество пострадавших растет
«Очень опасные взрывы были в Харькове». Количество пострадавших растет
18.04.2025, 12:44
Сегодня 18 апреля: какой день в истории
Сегодня 18 апреля: какой день в истории
18.04.2025, 06:00
Скрывался более 20 лет: в Харькове нашли вероятного насильника 13-летней
Скрывался более 20 лет: в Харькове нашли вероятного насильника 13-летней
18.04.2025, 14:43
Маленькое чудо спасли из-под завалов после обстрела Харькова (видео)
Маленькое чудо спасли из-под завалов после обстрела Харькова (видео)
18.04.2025, 16:11

Новости по теме:

16:14
Сделал рабыней жительницу Изюмщины: дело оккупанта – в суде, что ему «светит»
15:23
В Харькове изнасиловали и ограбили женщину: подозреваемого задержали
14:24
Напился из-за измены любимой и изнасиловал 17-летнюю: жителя Змиева посадили
16:28
Насиловал девочку восемь лет – прокуратура Харьковщины передала дело в суд
14:15
Насиловал падчерицу и бил жену: на Харьковщине приговорили мужчину

Вы читали новость: «Скрывался более 20 лет: в Харькове нашли вероятного насильника 13-летней»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2025 в 14:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские правоохранители разыскали мужчину, подозреваемого в избиении и изнасиловании несовершеннолетней девушки.".