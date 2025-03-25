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Сделал рабыней жительницу Изюмщины: дело оккупанта – в суде, что ему «светит»

Общество 16:14   25.03.2025
Виктория Яковенко
Сделал рабыней жительницу Изюмщины: дело оккупанта – в суде, что ему «светит» Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители завершили расследование по делу 31-летнего российского военного, который, по данным следствия, насильно вывез жительницу Изюмщины в Белгород, где полтора года держал в неволе и насиловал.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, фигурант – военнослужащий 1-го мотострелкового полка (в/ч № 31135) 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии западного военного округа ВС РФ.

Весной 2022-го в одном из сел этого района оккупант ворвался в дом, где проживала 21-летняя девушка со своей семьей. Он схватил потерпевшую, потащил ее в соседний частный дом и изнасиловал. После этого фигурант приказал никому не говорить об этом. Позже он сделал это снова, выяснили правоохранители.

Затем он попросил двух побратимов с позывными «Ибрагим» и «Мага» вывезти девушку в Белгород.

«В июне 2022 года военные приехали к ней, приказали немедленно собирать вещи и документы. Девушка умоляла оставить ее в покое. Оккупанты сказали, что в случае ее отказа или сопротивления они прямо сейчас расстреляют всю ее семью. Российские военнослужащие посадили ее в авто и увезли. Мужчина привез девушку в квартиру в Белгороде, где больше года удерживал против ее воли, насиловал и систематически избивал. Чтобы девушка не убежала, окна и балкон были обустроены железной решеткой, входная дверь всегда закрыта на замок», — отметили в прокуратуре.

Девушка пыталась совершить самоубийство: выпила борную кислоту. Она спаслась чудом. Ей удалось вырваться из неволи после того, как фигуранта задержали за уклонение от прохождения службы.

Оккупанту инкриминируют жестокое обращение с гражданским населением и нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УКУ). Его будут судить заочно. Если вину докажут, фигуранту грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее историю 21-летней девушки из Харьковской области с подробностями сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 марта 2025 в 16:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители завершили расследование по делу 31-летнего российского военного, который, по данным следствия, насильно вывез жительницу Изюмщины в Белгород.".