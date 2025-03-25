Зробив рабинею мешканку Ізюмщини: справа окупанта – у суді, що йому «світить»
Правоохоронці завершили розслідування у справі 31-річного російського військового, який, за даними слідства, насильно вивіз жительку Ізюмщини до Бєлгорода, де півтора року тримав у неволі та ґвалтував.
Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, фігурант – військовослужбовець 1-го мотострілецького полку (в/ч № 31135) 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії західного військового округу ЗС РФ.
Навесні 2022-го в одному із сіл цього району окупант вдерся до будинку, де проживала 21-річна дівчина зі своєю родиною. Він схопив потерпілу, потащив її до сусіднього приватного будинку та зґвалтував. Після цього фігурант наказав нікому не розповідати про це. Пізніше він вчинив це знову, з’ясували правоохоронці.
Потім він попросив двох «побратимів» з позивними «Ібрагім» та «Мага» вивезти дівчину до Бєлгороду.
«У червні 2022 року військові приїхали до неї, наказали негайно збирати речі та документи. Дівчина благала залишити її у спокої. Окупанти сказали, що у разі її відмови чи супротиву вони прямо зараз розстріляють всю її родину. Російські військовослужбовці посадили її в авто та повезли. Чоловік привіз дівчину до квартири у Бєлгороді, де понад рік утримував проти її волі, ґвалтував та систематично бив. Щоб дівчина не втекла, вікна та балкон були облаштовані залізними ґратами, вхідні двері завжди закриті на замок», – зазначили у прокуратурі.
Дівчина намагалася здійснити самогубство: випила борну кислоту. Вона врятувалася дивом. Їй вдалося вирватися з неволі після того, як фігуранта затримали за ухилення від проходження служби.
Окупанту інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням та порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ). Його судитимуть заочно. Якщо провину доведуть, фігуранту загрожує від 8 до 12 років тюрми.
Нагадаємо, раніше історію 21-річної дівчини з Харківської області з подробицями повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: изнасиловал, Изюмщина, оккупант, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2025 в 16:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці завершили розслідування у справі 31-річного російського військового, який, за даними слідства, насильно вивіз жительку Ізюмщини до Бєлгорода.".