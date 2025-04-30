В Салтовском районе Харькова пропала несовершеннолетняя: ее ищут
Жительница Салтовского района Амалия Пириева 2008 года рождения пропала сегодня, 30 апреля.
Девушка ушла из дома в неизвестном направлении без телефона, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Приметы Амалии: рост примерно 160 см, худощавое телосложение, длинные черные волосы, карие глаза.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемой, правоохранители просят сообщать по телефонам: (057)738-30-24, 067-656-36-27, 063-720-21-75, 102 или другими доступными способами.
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- • Дата публикации материала: 30 апреля 2025 в 19:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жительница Салтовского района Амалия Пириева 2008 года рождения пропала сегодня, 30 апреля.".