В Салтовском районе Харькова пропала несовершеннолетняя: ее ищут

Жительница Салтовского района Амалия Пириева 2008 года рождения пропала сегодня, 30 апреля.

Девушка ушла из дома в неизвестном направлении без телефона, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Приметы Амалии: рост примерно 160 см, худощавое телосложение, длинные черные волосы, карие глаза.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемой, правоохранители просят сообщать по телефонам: (057)738-30-24, 067-656-36-27, 063-720-21-75, 102 или другими доступными способами.