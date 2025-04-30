В Харькове поймали подростка, который сжег дотла сразу три авто — прокуратура
17-летнему парню сообщили о подозрении в поджоге автомобиля «Land Rover», принадлежащего военнослужащему (ч. 2 ст. 194 УКУ). Это произошло около 2:30 24 апреля в Салтовском районе Харькова.
Как сообщают в Харьковской областной прокуратуре, подозреваемый поджег авто, вылив на него заранее подготовленную легковоспламеняющуюся смесь. Машина военного выгорела дотла, а вместе с ней и два гражданских авто, припаркованных рядом, — «Toyota Camry» и «Renault Logan». Еще три машины получили повреждения.
По предварительным данным следствия, юноша откликнулся на объявление о заработке от российских спецслужб и согласился за деньги поджигать машины военных. Об успешно выполненном задании парень отчитался куратору, отправив ему видео.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
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- • Дата публикации материала: 30 апреля 2025 в 17:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17-летнему парню сообщили о подозрении в поджоге автомобиля «Land Rover», принадлежащего военнослужащему (ч. 2 ст. 194 УКУ). Это произошло 24 апреля в Салтовском районе Харькова.".