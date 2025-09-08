Перевірив документи і залякав: 15-річну харків’янку зґвалтували на кладовищі

5 вересня близько 22:00 15-річна мешканка Харкова повідомила правоохоронцям про зґвалтування, яке сталося за кілька годин до цього на кладовищі в одному з населених пунктів Харківського району.

Дівчина розповіла, що близько 18:20 біля цвинтаря до неї підійшов невідомий і представився охоронцем. Під приводом перевірки документів він оглянув речі та телефон потерпілої, після чого почав звинувачувати її у «співпраці зі спецслужбами РФ». Зловмисник змусив дівчину пройти на територію цвинтаря, де, залякавши, зґвалтував, інформують у ГУ Нацполіції Харківської області.

Правоохоронці відпрацювали прилеглу територію та отримали відеозаписи з камер, на яких було зафіксовано ґвалтівника. Ним виявився 35-річний безробітний місцевий мешканець. Його затримали у Харкові.

За даними Харківської обласної прокуратури, зловмисник упродовж двох днів переховувався від слідства. У його минулому вже є судимості за кримінальні правопорушення проти статевої свободи та недоторканності. Щоб уникнути викриття, ґвалтівник розбив свій телефон і оселився в орендованій квартирі.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 152 ККУ — у зґвалтуванні неповнолітньої особи, вчиненому повторно та особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 153 ККУ. Санкція статті передбачає до 12 років тюрми.