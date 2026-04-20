За 12 тисяч доларів допомагав чоловікові виїхати: на харків’янина чекає суд

Суд чекає на безробітного жителя Харкова, якого підозрюють в організації незаконного виїзду військовозобов’язаного за кордон.

У Харківській облпрокуратурі встановили: у січні цього року обвинувачений пообіцяв знайомому допомогти виїхати за кордон.

“Ділок повідомив «клієнту» про деталі плану: чоловік мав самостійно прибути до м. Ужгород, де його зустрінуть довірені особи та проведуть через кордон у напрямку Угорщини. Вартість такої «послуги» зловмисник оцінив у 12 тисяч доларів США. Частину коштів — дві тисячі доларів США — він мав отримати особисто, решту — його спільники на Закарпатті”, – зазначили правоохоронці.

Однак у лютому харків’янина затримали та вручили підозру. Тепер його судитимуть у Шевченківському райсуді. Чоловікові загрожує від семи до дев’яти років ув’язнення.