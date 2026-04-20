За 12 тисяч доларів допомагав чоловікові виїхати: на харків’янина чекає суд
Суд чекає на безробітного жителя Харкова, якого підозрюють в організації незаконного виїзду військовозобов’язаного за кордон.
У Харківській облпрокуратурі встановили: у січні цього року обвинувачений пообіцяв знайомому допомогти виїхати за кордон.
“Ділок повідомив «клієнту» про деталі плану: чоловік мав самостійно прибути до м. Ужгород, де його зустрінуть довірені особи та проведуть через кордон у напрямку Угорщини. Вартість такої «послуги» зловмисник оцінив у 12 тисяч доларів США. Частину коштів — дві тисячі доларів США — він мав отримати особисто, решту — його спільники на Закарпатті”, – зазначили правоохоронці.
Однак у лютому харків’янина затримали та вручили підозру. Тепер його судитимуть у Шевченківському райсуді. Чоловікові загрожує від семи до дев’яти років ув’язнення.
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «За 12 тисяч доларів допомагав чоловікові виїхати: на харків’янина чекає суд», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2026 в 10:56;