За 12 тисяч доларів допомагав чоловікові виїхати: на харків’янина чекає суд

Події 10:56   20.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Суд чекає на безробітного жителя Харкова, якого підозрюють в організації незаконного виїзду військовозобов’язаного за кордон. 

У Харківській облпрокуратурі встановили: у січні цього року обвинувачений пообіцяв знайомому допомогти виїхати за кордон.

Ділок повідомив «клієнту» про деталі плану: чоловік мав самостійно прибути до м. Ужгород, де його зустрінуть довірені особи та проведуть через кордон у напрямку Угорщини. Вартість такої «послуги» зловмисник оцінив у 12 тисяч доларів США. Частину коштів — дві тисячі доларів США — він мав отримати особисто, решту — його спільники на Закарпатті”, – зазначили правоохоронці.

Однак у лютому харків’янина затримали та вручили підозру. Тепер його судитимуть у Шевченківському райсуді. Чоловікові загрожує від семи до дев’яти років ув’язнення.

20.04.2026, 10:56
20.04.2026, 10:20
20.04.2026, 09:36
20.04.2026, 07:14
20.04.2026, 08:53
20.04.2026, 09:12

