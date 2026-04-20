Середня пенсія в Україні зросла на 14%: скільки отримують жителі Харківщини
7236 грн складає наразі середня пенсія в Україні. Про це повідомляє ресурс «Опендатабот» з посиланням на дані Пенсійного фонду. Аналітики кажуть: після індексації виплати зросли на 14%. На Харківщині ж середній розмір пенсії залишається нижчим за загальнонаціональний показник.
За даними аналітиків, у середньому жителі Харківщини отримують 7216 грн.
Найвищі пенсії традиційно у Києві – в середньому, 9864 грн. Найнижчі – на Тернопільщині, де середня виплата становить 5612 грн. Загалом лише у восьми регіонах пенсії дотягують до середнього рівня або перевищують його, зазначає «Опендатабот».
«Попри підвищення, майже кожен четвертий пенсіонер в Україні досі отримує близько 3,5 тисяч гривень на місяць. Проте за рік частка людей із найнижчими пенсіями зменшилася з 36% до 28%. Найбільше пенсіонерів отримують від 5 до 10 тисяч гривень – це 3,66 мільйона осіб або 36% від загальної кількості. Зростає і кількість пенсіонерів, які отримують понад 10 тисяч гривень – 1,86 мільйона. Водночас поступово зменшується частка пенсіонерів із виплатами від 4 до 5 тисяч гривень. Наразі це 1,74 мільйона людей, або 17%, тоді як рік тому їх було близько 20%», – розповіли аналітики.
Вони також уточнили, що майже кожен четвертий пенсіонер в Україні продовжує працювати – 2,8 млн українців. Їхня середня пенсія вища і становить близько 7,9 тисячі грн на місяць.
Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2026 в 12:39;