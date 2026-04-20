Средняя пенсия в Украине выросла на 14%: сколько получают жители Харьковщины
7236 грн составляет средняя пенсия в Украине. Об этом сообщает ресурс «Опендатабот» со ссылкой на данные Пенсионного фонда. Аналитики говорят: после индексации выплаты выросли на 14%. На Харьковщине же средний размер пенсии остается ниже общенационального показателя.
По данным аналитиков, в среднем жители Харьковской области получают 7216 грн.
Самые высокие пенсии традиционно в Киеве – в среднем, 9864 грн. Самые низкие – на Тернопольщине, где средняя выплата составляет 5612 грн. В общем, только в восьми регионах пенсии дотягивают до среднего уровня или превышают его, отмечает «Опендатабот».
«Несмотря на повышение, почти каждый четвертый пенсионер в Украине до сих пор получает около 3,5 тысячи гривен в месяц. Однако за год часть людей с низкими пенсиями уменьшилась с 36% до 28%. Больше всего пенсионеров получают от 5 до 10 тысяч гривен — это 3,66 миллиона человек или 36% от общего количества. Растет и количество пенсионеров, получающих более 10 тысяч гривен – 1,86 млн. В то же время постепенно уменьшается часть пенсионеров с выплатами от 4 до 5 тысяч гривен. Сейчас это 1,74 млн человек, или 17%, тогда как год назад их было около 20%», — рассказали аналитики.
Они также уточнили, что почти каждый четвертый пенсионер в Украине продолжает работать – 2,8 млн украинцев. Их средняя пенсия выше и составляет около 7,9 тысяч грн в месяц.
• Дата публикации материала: 20 апреля 2026 в 12:39;