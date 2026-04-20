Новини Харкова — головне за 20 квітня: місто пережило серію ударів

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:23

Двоє постраждалих: один із районів Харкова пережив серію ударів

По Основянському району Харкова росіяни вдарили щонайменше тричі за ніч. Перші “прильоти” зафіксували напередодні пізно увечері – близько 23:20. Міський голова Ігор Терехов уточнив: росіяни вдарили по Харкову безпілотником. Приблизно за десять хвилин вибух пролунав знову. ЗС РФ атакували той самий район.

А вже вранці 20 квітня, о 04:20, пролунав третій вибух. Незабаром мер написав, що відомо про трьох постраждалих через останню атаку БпЛА.

Зазначимо, тривога у Харкові безперервно лунала всю ніч. Відбій тривоги пролунав лише вранці – о 05.55.