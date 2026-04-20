Синєгубов: за добу – 20 постраждалих від обстрілів Харківщини
Упродовж доби ЗС РФ атакували Харків, а також 20 населених пунктів області. Через “прильоти” постраждали дев’ятеро людей, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У м. Ізюм зазнали поранень 45-річна жінка та чоловіки 52 і 35 років; у с. Копані Лозівської громади мав гостру реакцію на стрес 70-річний чоловік; у с. Берестовенька Берестинської громади зазнали гострої реакції на стрес 39-річна і 77-річна жінки; у сел. Великий Бурлук постраждали 86-річна жінка і 55-річний чоловік; у с. Білий Колодязь Вовчанської громади зазнав поранень 53-річний чоловік”, – уточнив Синегубов.
За добу по регіону вдарило таке озброєння:
- РСЗВ;
- п’ять КАБ;
- 19 БпЛА типу “Герань-2”;
- дев’ять БпЛА типу «Молния»;
- два fpv-дрони;
- 17 БпЛА (тип встановлюється).
Ворог бив по цивільній інфраструктурі в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Берестинському та Лозівському районах Харкова.
- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2026 в 08:53;