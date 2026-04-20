Синєгубов: за добу – 20 постраждалих від обстрілів Харківщини

Події 08:53   20.04.2026
Упродовж доби ЗС РФ атакували Харків, а також 20 населених пунктів області. Через “прильоти” постраждали дев’ятеро людей, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У м. Ізюм зазнали поранень 45-річна жінка та чоловіки 52 і 35 років; у с. Копані Лозівської громади мав гостру реакцію на стрес 70-річний чоловік; у с. Берестовенька Берестинської громади зазнали гострої реакції на стрес 39-річна і 77-річна жінки; у сел. Великий Бурлук постраждали 86-річна жінка і 55-річний чоловік; у с. Білий Колодязь Вовчанської громади зазнав поранень 53-річний чоловік”, – уточнив Синегубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

  • РСЗВ;
  • п’ять КАБ;
  • 19 БпЛА типу “Герань-2”;
  • дев’ять БпЛА типу «Молния»;
  • два fpv-дрони;
  • 17 БпЛА (тип встановлюється).

Ворог бив по цивільній інфраструктурі в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Берестинському та Лозівському районах Харкова.

Читайте також: У масштабній пожежі у Великому Бурлуку постраждали троє людей

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Синєгубов: за добу – 20 постраждалих від обстрілів Харківщини
Синєгубов: за добу – 20 постраждалих від обстрілів Харківщини
20.04.2026, 08:53
У масштабній пожежі у Великому Бурлуку постраждали троє людей
У масштабній пожежі у Великому Бурлуку постраждали троє людей
20.04.2026, 08:41
Двоє постраждалих: один із районів Харкова пережив серію ударів
Двоє постраждалих: один із районів Харкова пережив серію ударів
20.04.2026, 07:14
За добу воїни ЗСУ відбили 20 штурмів росіян – Генштаб ЗСУ
За добу воїни ЗСУ відбили 20 штурмів росіян – Генштаб ЗСУ
20.04.2026, 08:15
Новини Харкова — головне за 20 квітня: місто пережило серію ударів
Новини Харкова — головне за 20 квітня: місто пережило серію ударів
20.04.2026, 09:12
Сьогодні 20 квітня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 20 квітня 2026: яке свято та день в історії
20.04.2026, 06:00

Новини за темою:

18.04.2026
ДСНС врятувала п’ятьох людей із побутових пожеж, але є постраждалий
18.04.2026
Сім постраждалих, є руйнування, вирували пожежі – як минула доба
18.04.2026
Новини Харкова — головне за 18 квітня: “приліт” у Балаклії, атака БпЛА
17.04.2026
Пожежі в екосистемах та після “прильотів” гасили співробітники ДСНС у регіоні
16.04.2026
Є руйнування: Коваленко повідомив про атаки БпЛА на Золочівську громаду


  • • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2026 в 08:53;

