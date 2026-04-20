Синегубов: за сутки – 20 пострадавших от обстрелов Харьковщины
В течение суток ВС РФ атаковали Харьков, а также 20 населенных пунктов области. Из-за «прилетов» пострадали девять человек, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В г. Изюм получили ранения 45-летняя женщина и мужчины 52 и 35 лет; в с. Копани Лозовской громады получил острую реакцию на стресс 70-летний мужчина; в с. Берестовенькая Берестинской громады подверглась острой реакции на стресс 39-летняя и 77-летняя женщины; в пос. Великий Бурлук пострадали 86-летняя женщина и 55-летний мужчина; в с. Белый Колодец Волчанской громады получил ранения 53-летний мужчина», – уточнил Синегубов.
За сутки по региону ударило следующее вооружение:
- РСЗВ;
- пять КАБ;
- 19 БпЛА типа «Герань-2»;
- девять БпЛА типа «Молния»;
- два fpv-дрона;
- 17 БпЛА (тип устанавливается).
Враг бил по гражданской инфраструктуре в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Берестинском и Лозовском районах Харькова.
Читайте также: В масштабном пожаре в Великом Бурлуке пострадали трое человек
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, синегубов, удары РФ, харьковщина;
- • Дата публикации материала: 20 апреля 2026 в 08:53;