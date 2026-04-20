В течение суток ВС РФ атаковали Харьков, а также 20 населенных пунктов области. Из-за «прилетов» пострадали девять человек, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Изюм получили ранения 45-летняя женщина и мужчины 52 и 35 лет; в с. Копани Лозовской громады получил острую реакцию на стресс 70-летний мужчина; в с. Берестовенькая Берестинской громады подверглась острой реакции на стресс 39-летняя и 77-летняя женщины; в пос. Великий Бурлук пострадали 86-летняя женщина и 55-летний мужчина; в с. Белый Колодец Волчанской громады получил ранения 53-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

За сутки по региону ударило следующее вооружение:

РСЗВ;

пять КАБ;

19 БпЛА типа «Герань-2»;

девять БпЛА типа «Молния»;

два fpv-дрона;

17 БпЛА (тип устанавливается).

Враг бил по гражданской инфраструктуре в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Берестинском и Лозовском районах Харькова.

