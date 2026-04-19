Новини Харкова – головне за 19 квітня: фронт, постраждалі, пожежі
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
09:25
Загиблий, 5 поранених та 6 пожеж
Минулої доби росіяни завдали ударів по Харкову та 19 населеним пунктам області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
18 квітня після удару російського БпЛА по підприємству в Богодухові спалахнула пожежа та постраждали троє людей, повідомляє ГУ ДСНС у Харківській області.
«У місті Богодухів загинув 30-річний чоловік, постраждали 41-річний чоловік та жінки 41, 51, 50 років; у селищі Великий Бурлук зазнала травм 78-річна жінка», – уточнив Синєгубов.
Росіяни атакували БпЛА Новобаварський, Холодногірський, Київський, Основ’янський та ракетою Шевченківський райони Харкова.
08:30
Росіяни намагалися наступати на півночі Харківської області та на Куп’янському напрямку
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни тричі атакували позиції українських підрозділів біля населених пунктів Стариця та Вовчанськ, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Куп’янському напрямку окупанти чотири рази намагалися прорвати оборну українських захисників біля Новоплатонівки та в районі Петропавлівки та Піщаного.
Читайте також: Мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 квітня
- • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2026 в 09:25;