24 дрони Shahed збили вночі в Україні, зокрема й на Харківщині
24 з 27 ворожих дронів Shahed збили в ніч проти 6 липня бійці протиповітряної оборони.
Безпілотники уразили у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
До відбиття повітряного нападу залучалися мобільні вогневі групи, зенітні ракетні підрозділи та підрозділи радіоелектронної боротьби.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: дрони, пво, Харків, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2024 в 08:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 з 27 ворожих дронів Shahed збили в ніч проти 6 липня бійці протиповітряної оборони".