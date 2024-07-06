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24 дрони Shahed збили вночі в Україні, зокрема й на Харківщині

Події 08:28   06.07.2024
Олена Нагорна
24 дрони Shahed збили вночі в Україні, зокрема й на Харківщині

24 з 27 ворожих дронів Shahed збили в ніч проти 6 липня бійці протиповітряної оборони.

Безпілотники уразили у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу залучалися мобільні вогневі групи, зенітні ракетні підрозділи та підрозділи радіоелектронної боротьби.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2024 в 08:28;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 з 27 ворожих дронів Shahed збили в ніч проти 6 липня бійці протиповітряної оборони".