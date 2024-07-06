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Тринадцять атак ворога відбили напередодні на Харківщині: де йшли бої

Події 08:45   06.07.2024
Олена Нагорна
Тринадцять атак ворога відбили напередодні на Харківщині: де йшли бої

Вісім бойових зіткнень сталося у районах Вовчанська, Глибокого, Стариці та Липців на півночі Харківщини протягом минулої доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні й штурмові дії за підтримки авіації. На Куп’янському – кількість боєзіткнень за добу зросла до п’яти. Сили оборони відбивали атаки в районах Синьківки та Петропавлівки.

Напередодні супротивник завдав авіаударів в районах населених пунктів Вовчанськ, Руська Лозова, Глибоке, Курилівка, Степова Новоселівка та Ківшарівка.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2024 в 08:45;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вісім бойових зіткнень сталося у районах Вовчанська, Глибокого, Стариці та Липців на півночі Харківщини протягом минулої доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00.".