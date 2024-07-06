Live
  • Сб 06.07.2024
  • Харків  +25°С
  • USD 40.55
  • EUR 43.78

Речник ОТУВ “Харків”: Про просування ворога у Вовчанську нами не повідомлялося

Події 11:07   06.07.2024
Олена Нагорна
Речник ОТУВ “Харків”: Про просування ворога у Вовчанську нами не повідомлялося

Українська розвідка минулої доби зафіксувала поодинокі пересування особового складу супротивника у Вовчанську Харківської області, розповів в ефірі нацмарафону речник ОТУВ “Харків” Юрій Повх.

У такий спосіб вони намагаються відновити стан бойової готовності своїх підрозділів, які знаходяться там. Ворог постійно проводить ротацію своїх підрозділів не лише у Вовчанську, а й в інших населених пунктах“, – сказав Повх.

Щодо даних американського Інституту вивчення війни (ISW) про недавнє просування військ РФ до центру Вовчанська речник ОТУВ “Харків” відповів ведучим наступне: “Офіційне повідомлення про якесь просування ворога у Вовчанську не здійснювалося нашою стороною. Відтак я не можу коментувати вашу заяву“.

Також Повх розповів, що у прикордонному селі Сотницький Козачок Золочівської громади захисники продовжують дії з метою недопущення прориву російських диверсійних груп у майбутньому.

Читайте також: Тринадцять атак ворога відбили напередодні на Харківщині: де йшли бої

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Світло на Харківщині вночі зникало через атаку Shahed на Сумщину – Міненерго
Світло на Харківщині вночі зникало через атаку Shahed на Сумщину – Міненерго
06.07.2024, 11:44
Окупанти пошкодили газопроводи на Харківщині: є відключення – Міненерго
Окупанти пошкодили газопроводи на Харківщині: є відключення – Міненерго
05.07.2024, 12:38
Активність РФ біля кордону: DeepState заявив про просування на Харківщину
Активність РФ біля кордону: DeepState заявив про просування на Харківщину
04.07.2024, 07:35
Речник ОТУВ “Харків”: Про просування ворога у Вовчанську нами не повідомлялося
Речник ОТУВ “Харків”: Про просування ворога у Вовчанську нами не повідомлялося
06.07.2024, 11:07
Два тіла виявили на каналізаційно-насосній станції в Пісочині під Харковом
Два тіла виявили на каналізаційно-насосній станції в Пісочині під Харковом
06.07.2024, 10:16
Російські війська нещодавно просунулися в центр Вовчанська на Харківщині – ISW
Російські війська нещодавно просунулися в центр Вовчанська на Харківщині – ISW
06.07.2024, 07:59

Новини за темою:

08:45
Тринадцять атак ворога відбили напередодні на Харківщині: де йшли бої
07:59
Російські війська нещодавно просунулися в центр Вовчанська на Харківщині – ISW
13:00
Мер Вовчанська отримав підозру за співпрацю з ворогом: йому «світить» довічне
07:25
ISW: у центрі Вовчанська діють спецпризначенці російського ГРУ
18:41
Сирський відвідав бригади, що ведуть бої у Вовчанську та під Харковом

Ви читали новину: «Речник ОТУВ “Харків”: Про просування ворога у Вовчанську нами не повідомлялося»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2024 в 11:07;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українська розвідка минулої доби зафіксувала поодинокі пересування особового складу супротивника у Вовчанську Харківської області, розповів в ефірі нацмарафону речник ОТУВ “Харків” Юрій Повх".