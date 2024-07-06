Речник ОТУВ “Харків”: Про просування ворога у Вовчанську нами не повідомлялося

Українська розвідка минулої доби зафіксувала поодинокі пересування особового складу супротивника у Вовчанську Харківської області, розповів в ефірі нацмарафону речник ОТУВ “Харків” Юрій Повх.

“У такий спосіб вони намагаються відновити стан бойової готовності своїх підрозділів, які знаходяться там. Ворог постійно проводить ротацію своїх підрозділів не лише у Вовчанську, а й в інших населених пунктах“, – сказав Повх.

Щодо даних американського Інституту вивчення війни (ISW) про недавнє просування військ РФ до центру Вовчанська речник ОТУВ “Харків” відповів ведучим наступне: “Офіційне повідомлення про якесь просування ворога у Вовчанську не здійснювалося нашою стороною. Відтак я не можу коментувати вашу заяву“.

Також Повх розповів, що у прикордонному селі Сотницький Козачок Золочівської громади захисники продовжують дії з метою недопущення прориву російських диверсійних груп у майбутньому.