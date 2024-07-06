Речник ОТУВ “Харків”: Про просування ворога у Вовчанську нами не повідомлялося
Українська розвідка минулої доби зафіксувала поодинокі пересування особового складу супротивника у Вовчанську Харківської області, розповів в ефірі нацмарафону речник ОТУВ “Харків” Юрій Повх.
“У такий спосіб вони намагаються відновити стан бойової готовності своїх підрозділів, які знаходяться там. Ворог постійно проводить ротацію своїх підрозділів не лише у Вовчанську, а й в інших населених пунктах“, – сказав Повх.
Щодо даних американського Інституту вивчення війни (ISW) про недавнє просування військ РФ до центру Вовчанська речник ОТУВ “Харків” відповів ведучим наступне: “Офіційне повідомлення про якесь просування ворога у Вовчанську не здійснювалося нашою стороною. Відтак я не можу коментувати вашу заяву“.
Також Повх розповів, що у прикордонному селі Сотницький Козачок Золочівської громади захисники продовжують дії з метою недопущення прориву російських диверсійних груп у майбутньому.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: вовчанськ, повх, Сотницкий Казачок, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2024 в 11:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українська розвідка минулої доби зафіксувала поодинокі пересування особового складу супротивника у Вовчанську Харківської області, розповів в ефірі нацмарафону речник ОТУВ “Харків” Юрій Повх".