“По суті смертники” – Повх про техніку РФ на півночі Харківщини
Минулої доби РФ втратила на півночі Харківщини 134 солдати, розповів в етері нацмарафону спікер ОТУВ “Харків” Юрій Повх.
Також ворог втратив знищеними та пошкодженими: два танки, три ББМ, п’ять артилерійських систем, 15 автомобілів, дві одиниці спеціальної техніки та 40 БпЛА. Знищено 30 укриттів особового складу та пункт зберігання боєкомплекту.
“Техніка ворогом використовується, але в таких умовах, які існують на Харківському напрямку, по суті екіпажі цих бойових броньованих машин та танків – смертники. Оскільки така техніка дійсно найкраща для наших артилеристів та операторів FPV-дронів. За допомогою легкої техніки ворог намагається доставити на позиції БК, особовий склад або провізію”, – зазначив Повх.
Військові РФ минулої доби завдали в напрямку українських позицій на півночі Харківщини ракетного удару, 11 авіаударів (з використанням 18 КАБів), 24 удари дронами-камікадзе і здійснили 328 обстрілів.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: повх, потери, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2024 в 12:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби РФ втратила на півночі Харківщини 134 солдати, розповів в етері нацмарафону спікер ОТУВ “Харків” Юрій Повх".