Ворог методично сточує підрозділи у Вовчанську – ОТУВ “Харків”
У Вовчанську Харківської області ворог методично сточує підрозділи 138-ї мотострілецької бригади Ленінградського військового округу, розповів в етері нацмарафону речник ОТУВ “Харків” Юрій Повх.
Атаки за участю підрозділів зазначеної бригади, за його словами, тривають кілька днів поспіль.
“Вдачі вони не мають. Також ворог зараз намагається відвести потріпані підрозділи 25-ї окремої мотострілецької бригади та 83-ї бригади десантно-штурмових військ, які втратили боєздатність… Характер війни й бойових зіткнень зараз є таким, що українській артилерії, в принципі, все одно, наскільки добре підготовлена та чи інша мала група піхоти. Вони відстежуються з безпілотних літальних апаратів, дається цілевказання і вони знищуються в умовах міської забудови або того, що від неї лишилося, якщо ми говоримо про Вовчанськ», — розповів Повх.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: атаки, вовчанськ, повх, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2024 в 21:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Вовчанську Харківської області ворог методично сточує підрозділи 138-ї мотострілецької бригади Ленінградського військового округу, розповів в етері нацмарафону речник ОТУВ “Харків” Юрій Повх".