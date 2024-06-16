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Ситуація на півночі Харківщини та Куп’янському напрямку – Генштаб на 19:00

Події 21:12   16.06.2024
Олена Нагорна
Ситуація на півночі Харківщини та Куп’янському напрямку – Генштаб на 19:00

На Харківському напрямку російські загарбники двічі атакували в районі Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 19:00.

Сили оборони успішно відбили один штурм супротивника, ще один – триває. По Вовчанських Хуторах ворожа авіація зі сторони Бєлгорода завдала два удари шістнадцятьма некерованими авіаракетами.

На Куп’янському напрямку оборонці стримують натиск ворога біля Берестового та Степової Новоселівки. Там тривають два боєзіткнення. По селу Піски-Радьківські завдали удару керованою авіабомбою, по Синьківці – шістнадцятьма НАРами.

Читайте також: Ворог методично сточує підрозділи у Вовчанську — ОТУВ «Харків»

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2024 в 21:12;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку російські загарбники двічі атакували в районі Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 19:00".