У Харкові було чутно вибух: Терехов повідомив, що місце “прильоту” з’ясовують

Вибух було чутно в Харкові о 23:48.

Інформацію про удар підтверджує мер Ігор Терехов. За його словами, дані про місце “прильоту” КАБу уточнюються – це передмістя чи околиця Харкова.

Про запуск КАБу у напрямку Харкова чи передмістя попереджав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.