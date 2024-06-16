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У Харкові було чутно вибух: Терехов повідомив, що місце “прильоту” з’ясовують

Події 23:59   16.06.2024
Олена Нагорна
У Харкові було чутно вибух: Терехов повідомив, що місце “прильоту” з’ясовують

Вибух було чутно в Харкові о 23:48.

Інформацію про удар підтверджує мер Ігор Терехов. За його словами, дані про місце “прильоту” КАБу уточнюються – це передмістя чи околиця Харкова.

Про запуск КАБу у напрямку Харкова чи передмістя попереджав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2024 в 23:59;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибух було чутно в Харкові о 23:48".