У Харкові було чутно вибух: Терехов повідомив, що місце “прильоту” з’ясовують
Вибух було чутно в Харкові о 23:48.
Інформацію про удар підтверджує мер Ігор Терехов. За його словами, дані про місце “прильоту” КАБу уточнюються – це передмістя чи околиця Харкова.
Про запуск КАБу у напрямку Харкова чи передмістя попереджав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2024 в 23:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибух було чутно в Харкові о 23:48".