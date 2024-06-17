В Харькове «прилетело» по комплексу отдыха в Киевском районе — Синегубов
Около 23:50 16 июня оккупанты ударили по Киевскому району Харькова.
Поврежден один из корпусов комплекса отдыха, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.
Напомним, взрыв был слышен в Харькове в 23:48. Информацию об ударе подтвердил мэр Игорь Терехов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, комплекс отдыха, синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 00:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 23:50 16 июня оккупанты ударили по Киевскому району Харькова".