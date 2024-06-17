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В Харькове «прилетело» по комплексу отдыха в Киевском районе — Синегубов

Происшествия 00:50   17.06.2024
Елена Нагорная
В Харькове «прилетело» по комплексу отдыха в Киевском районе — Синегубов

Около 23:50 16 июня оккупанты ударили по Киевскому району Харькова.

Поврежден один из корпусов комплекса отдыха, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Напомним, взрыв был слышен в Харькове в 23:48. Информацию об ударе подтвердил мэр Игорь Терехов.

 

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 00:50;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 23:50 16 июня оккупанты ударили по Киевскому району Харькова".