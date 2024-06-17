В Харькове «прилетело» по комплексу отдыха в Киевском районе — Синегубов

Около 23:50 16 июня оккупанты ударили по Киевскому району Харькова.

Поврежден один из корпусов комплекса отдыха, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Напомним, взрыв был слышен в Харькове в 23:48. Информацию об ударе подтвердил мэр Игорь Терехов.