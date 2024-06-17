У Харкові “прилетіло” по комплексу відпочинку в Київському районі – Синєгубов
Близько 23:50 16 червня окупанти вдарили по Київському району Харкова.
Пошкоджений один із корпусів комплексу відпочинку, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов. Інформація про постраждалих наразі не надходила.
Нагадаємо, вибух було чутно у Харкові о 23:48. Інформацію про удар підтвердив мер Ігор Терехов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, комплекс отдыха, сінєгубов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2024 в 00:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 23:50 16 червня окупанти вдарили по Київському району Харкова".