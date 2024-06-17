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У Харкові “прилетіло” по комплексу відпочинку в Київському районі – Синєгубов

Події 00:50   17.06.2024
Олена Нагорна
У Харкові “прилетіло” по комплексу відпочинку в Київському районі – Синєгубов

Близько 23:50 16 червня окупанти вдарили по Київському району Харкова.

Пошкоджений один із корпусів комплексу відпочинку, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Нагадаємо, вибух було чутно у Харкові о 23:48. Інформацію про удар підтвердив мер Ігор Терехов.

 

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2024 в 00:50;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 23:50 16 червня окупанти вдарили по Київському району Харкова".