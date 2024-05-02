11 лет тюрьмы за поддержку прав женщин дали активистке в Саудовской Аравии

Манахель аль-Отаиби, которая в социальных сетях пропагандировала расширение прав и возможностей женщин, право носить обычную европейскую одежду и не надевать никаб и хиджаб, арестовали в Саудовской Аравии. И антитеррористический суд тайно приговорил ее к 11 годам тюремного заключения, сообщает The Guardian.

Официальные лица подтвердили Верховному комиссару ООН по правам человека, что Манахель аль-Отаиби была приговорена 9 января за то, что правительство Саудовской Аравии назвало «террористическими преступлениями».

Аль-Отаиби, сертифицированный инструктор по фитнесу и художница, была арестована в ноябре 2022 года.

Власти Саудовской Аравии обвинили Отайби в том, что она призывала к отмене правил опеки над мужчинами (по законам шариата, в исламском мире женщина не имеет права самостоятельно обратиться к врачу или путешествовать – ее обязательно должен сопровождать мужчина из ее семьи, который должен одобрить действия женщины– прим. ред.). Ее сестру Фуз аль-Отаиби также обвинили в том, что она не носила традиционную исламскую одежду, но она смогла бежать из Саудовской Аравии до своего ареста.

Другая сестра, Марьям, известная защитница прав женщин, была задержана и в конечном итоге освобождена в 2017 году за протест против правил опеки.

Правозащитники заявляют, что аль-Отайби подвергалась жестоким издевательствам: ее держали в одиночной камере и повредили ногу после физического насилия.

Ее дело – одно из множества подобных случаев, в которых саудовские женщины преследовались и были осуждены.