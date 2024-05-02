11 лет тюрьмы за поддержку прав женщин дали активистке в Саудовской Аравии
Манахель аль-Отаиби, которая в социальных сетях пропагандировала расширение прав и возможностей женщин, право носить обычную европейскую одежду и не надевать никаб и хиджаб, арестовали в Саудовской Аравии. И антитеррористический суд тайно приговорил ее к 11 годам тюремного заключения, сообщает The Guardian.
Официальные лица подтвердили Верховному комиссару ООН по правам человека, что Манахель аль-Отаиби была приговорена 9 января за то, что правительство Саудовской Аравии назвало «террористическими преступлениями».
Аль-Отаиби, сертифицированный инструктор по фитнесу и художница, была арестована в ноябре 2022 года.
Власти Саудовской Аравии обвинили Отайби в том, что она призывала к отмене правил опеки над мужчинами (по законам шариата, в исламском мире женщина не имеет права самостоятельно обратиться к врачу или путешествовать – ее обязательно должен сопровождать мужчина из ее семьи, который должен одобрить действия женщины– прим. ред.). Ее сестру Фуз аль-Отаиби также обвинили в том, что она не носила традиционную исламскую одежду, но она смогла бежать из Саудовской Аравии до своего ареста.
Другая сестра, Марьям, известная защитница прав женщин, была задержана и в конечном итоге освобождена в 2017 году за протест против правил опеки.
Правозащитники заявляют, что аль-Отайби подвергалась жестоким издевательствам: ее держали в одиночной камере и повредили ногу после физического насилия.
Ее дело – одно из множества подобных случаев, в которых саудовские женщины преследовались и были осуждены.
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- Категории: Мир, Общество; Теги: активистка, права женщин, приговор, Саудовская Аравия, суд, хиджаб;
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 15:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Манахель аль-Отаиби, которая в социальных сетях пропагандировала расширение прав и возможностей женщин, право носить обычную европейскую одежду и не носить паранджу и хиджаб, арестовали в Саудовской Аравии. И антитеррористический суд тайно приговорил ее к 11 годам тюремного заключения, сообщает The Guardian.".