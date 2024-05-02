Live
  • Чт 02.05.2024
  • Харьков  +23°С
  • USD 39.64
  • EUR 42.3

11 лет тюрьмы за поддержку прав женщин дали активистке в Саудовской Аравии

Мир 15:55   02.05.2024
Оксана Якушко
11 лет тюрьмы за поддержку прав женщин дали активистке в Саудовской Аравии Фото: Соцсети

Манахель аль-Отаиби, которая в социальных сетях пропагандировала расширение прав и возможностей женщин, право носить обычную европейскую одежду и не надевать никаб и хиджаб, арестовали в Саудовской Аравии. И антитеррористический суд тайно приговорил ее к 11 годам тюремного заключения, сообщает The Guardian.

Официальные лица подтвердили Верховному комиссару ООН по правам человека, что Манахель аль-Отаиби была приговорена 9 января за то, что правительство Саудовской Аравии назвало «террористическими преступлениями».

Аль-Отаиби, сертифицированный инструктор по фитнесу и художница, была арестована в ноябре 2022 года.

Власти Саудовской Аравии обвинили Отайби в том, что она призывала к отмене правил опеки над мужчинами (по законам шариата, в исламском мире женщина не имеет права самостоятельно обратиться к врачу или путешествовать – ее обязательно должен сопровождать мужчина из ее семьи, который должен одобрить действия женщины– прим. ред.). Ее сестру Фуз аль-Отаиби также обвинили в том, что она не носила традиционную исламскую одежду, но она смогла бежать из Саудовской Аравии до своего ареста.

Другая сестра, Марьям, известная защитница прав женщин, была задержана и в конечном итоге освобождена в 2017 году за протест против правил опеки.

Правозащитники заявляют, что аль-Отайби подвергалась жестоким издевательствам: ее держали в одиночной камере и повредили ногу после физического насилия.

Ее дело – одно из множества подобных случаев, в которых саудовские женщины преследовались и были осуждены.

Читайте также: Школьники Германии принимают ислам из-за страха перед одноклассниками – BILD

 

Автор: Оксана Якушко
Популярно
В Харькове бывшего вице-мэра будут судить за госизмену
В Харькове бывшего вице-мэра будут судить за госизмену
01.05.2024, 11:08
Главные новости Харькова 2 мая: длительные отключения электричества, обстрелы
Главные новости Харькова 2 мая: длительные отключения электричества, обстрелы
02.05.2024, 15:31
Линий обороны в тылу Украины почти не существует против наступления РФ – АР
Линий обороны в тылу Украины почти не существует против наступления РФ – АР
02.05.2024, 14:49
Работа в Харькове и области: предлагают вакансии с зарплатой до 20 тыс. грн
Работа в Харькове и области: предлагают вакансии с зарплатой до 20 тыс. грн
02.05.2024, 13:37
Подорвали, чтобы остановить колонны РФ: на Харьковщине ремонтируют мост (фото)
Подорвали, чтобы остановить колонны РФ: на Харьковщине ремонтируют мост (фото)
02.05.2024, 15:27
Показывал свои половые органы 15-летней: на Харьковщине разоблачили мужчину
Показывал свои половые органы 15-летней: на Харьковщине разоблачили мужчину
02.05.2024, 15:55

Новости по теме:

13:43
Приговор убийцам Екатерины Гандзюк. Заказчик и исполнитель получили по 10 лет

Вы читали новость: «11 лет тюрьмы за поддержку прав женщин дали активистке в Саудовской Аравии»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 15:55;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Манахель аль-Отаиби, которая в социальных сетях пропагандировала расширение прав и возможностей женщин, право носить обычную европейскую одежду и не носить паранджу и хиджаб, арестовали в Саудовской Аравии. И антитеррористический суд тайно приговорил ее к 11 годам тюремного заключения, сообщает The Guardian.".