11 років в’язниці за підтримку прав жінок дали активістці у Саудівській Аравії

Манахель аль-Отаїбі, яка у соціальних мережах пропагувала розширення прав і можливостей жінок, право носити звичайний європейський одяг та не одягати нікаб і хіджаб, заарештували у Саудівській Аравії. І антитерористичний суд таємно засудив її до 11 років ув’язнення, повідомляє The Guardian.

Офіційні особи підтвердили Верховному комісару ООН з прав людини, що Манахель аль-Отаїбі було засуджено 9 січня за те, що уряд Саудівської Аравії назвав «терористичними злочинами».

Аль-Отаїбі, сертифікований інструктор з фітнесу та художниця, була заарештована у листопаді 2022 року.

Влада Саудівської Аравії звинуватила Отайбі в тому, що вона закликала до скасування правил опіки над чоловіками (за законами шаріату, в ісламському світі жінка не має права самостійно звернутися до лікаря або подорожувати – її обов’язково має супроводжувати чоловік із її родини, який має схвалити дії жінки – прим. ред.). Її сестру Фуз аль-Отаїбі також звинуватили в тому, що вона не носила традиційного ісламського одягу, але вона змогла втекти з Саудівської Аравії до свого арешту.

Іншу сестру, Мар’ям, відому захисницю прав жінок, було затримано і зрештою звільнено у 2017 році за протест проти правил опіки жінок.

Правозахисники заявляють, що аль-Отайбі зазнавала жорстоких знущань: її тримали в одиночній камері та пошкодили ногу після фізичного насильства.

Її справа – одна з багатьох подібних випадків, у яких саудівські жінки переслідувалися і були засуджені.