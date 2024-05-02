11 років в’язниці за підтримку прав жінок дали активістці у Саудівській Аравії
Манахель аль-Отаїбі, яка у соціальних мережах пропагувала розширення прав і можливостей жінок, право носити звичайний європейський одяг та не одягати нікаб і хіджаб, заарештували у Саудівській Аравії. І антитерористичний суд таємно засудив її до 11 років ув’язнення, повідомляє The Guardian.
Офіційні особи підтвердили Верховному комісару ООН з прав людини, що Манахель аль-Отаїбі було засуджено 9 січня за те, що уряд Саудівської Аравії назвав «терористичними злочинами».
Аль-Отаїбі, сертифікований інструктор з фітнесу та художниця, була заарештована у листопаді 2022 року.
Влада Саудівської Аравії звинуватила Отайбі в тому, що вона закликала до скасування правил опіки над чоловіками (за законами шаріату, в ісламському світі жінка не має права самостійно звернутися до лікаря або подорожувати – її обов’язково має супроводжувати чоловік із її родини, який має схвалити дії жінки – прим. ред.). Її сестру Фуз аль-Отаїбі також звинуватили в тому, що вона не носила традиційного ісламського одягу, але вона змогла втекти з Саудівської Аравії до свого арешту.
Іншу сестру, Мар’ям, відому захисницю прав жінок, було затримано і зрештою звільнено у 2017 році за протест проти правил опіки жінок.
Правозахисники заявляють, що аль-Отайбі зазнавала жорстоких знущань: її тримали в одиночній камері та пошкодили ногу після фізичного насильства.
Її справа – одна з багатьох подібних випадків, у яких саудівські жінки переслідувалися і були засуджені.
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- Категорії: Світ, Суспільство; Теги: активистка, права женщин, приговор, Саудовская Аравия, суд, хиджаб;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 15:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Манахель аль-Отаїбі, яка у соціальних мережах пропагувала розширення прав і можливостей жінок, право носити звичайний європейський одяг та не одягати нікаб і хіджаб, заарештували у Саудівській Аравії. І антитерористичний суд таємно засудив її до 11 років ув’язнення, повідомляє The Guardian.".