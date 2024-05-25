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Главные новости Харькова 25 мая: сутки начались со взрывов

Общество 00:56   25.05.2024
Виктория Яковенко
Главные новости Харькова 25 мая: сутки начались со взрывов Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

00:56

В Харькове прогремели взрывы

В 00:35 и в 00:47 25 мая в Харькове были слышны взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей Харькова и Харьковского района находиться в укрытиях.

Также призвал быть осторожными мэр Игорь Терехов.

О пусках врагом ракет предупреждал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 мая 2024 в 00:56;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".