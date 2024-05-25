4 зникли безвісти, 25 постраждалих: Терехов і Синєгубов про удар по Харкову

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив останні дані щодо кількості жертв та постраждалих від удару росіян по гіпермаркету у вихідний день.

“Останнє зведення щодо постраждалих від удару по будівельному гіпермаркету. 2 загиблих, четверо зниклих безвісти, 24 поранених”, – написав мер у телеграмі.

Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив уже про 25 постраждалих. За його словами, двоє загиблих чоловіків – працівники гіпермаркету.

“Там, дійсно, з частиною персоналу, який працював в цьому торговельному центрі, немає зв’язку. Вони наразі рахуються як безвісти зниклі. За нашою інформацією, частина відвідувачів ще могла у момент удару перебувати в цьому приміщенні”, — сказав Синєгубов.

Нагадаємо, вибухи прогриміли в Харкові близько 16-ї години. Мер Ігор Терехов повідомив, що ворог завдав удару по будівельному гіпермаркету. Пізніше він уточнив, що є багато поранених та зниклих безвісти. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог скинув на гіпермаркет два КАБи, виникла пожежа на площі 15 тисяч квадратних метрів. За останніми даними Синєгубова, двоє людей загинули та ще 24 постраждали.