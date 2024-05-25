Россияне 10 раз атаковали на Харьковском направлении, бои еще идут — Генштаб
Генштаб ВСУ в сводке на 16:30 25 мая сообщил, что армия РФ с начала дня провела 10 штурмов на Харьковском направлении и еще 11 — на Купянском.
«На Харьковском направлении российские захватчики сегодня уже 10 раз совершали штурмовые действия с целью захвата наших оборонительных рубежей. Бои до сих пор продолжаются вблизи Волчанска, Тихого, Старицы и Нескучного. В районе населенного пункта Приколотное враг ударил четырьмя КАБами. Ситуация контролируется», — проинформировали в Генштабе.
На Купянском направлении количество атак возросло до 11. Враг активно применяет авиацию.
«В районе Стельмаховки было сброшено четыре КАБа и еще один — по городу Купянск. Вблизи Райгородки враг наносит поражение неуправляемыми авиационными ракетами. На некоторых участках украинские защитники проводят активные ответные действия», — отметили в ГШ.
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- • Дата публикации материала: 25 мая 2024 в 18:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 16:30 25 мая сообщил, что армия РФ с начала дня провела 10 штурмов на Харьковском направлении и еще 11 — на Купянском".