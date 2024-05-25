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Больше всего боев на Купянском направлении Харьковщины — Генштаб ВСУ

Происшествия 21:54   25.05.2024
Оксана Якушко
Больше всего боев на Купянском направлении Харьковщины — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении россияне безуспешно пытаются улучшить свое тактическое положение у Мясожаровки и Новоегоровки, сообщил Генштаб ВСУ.

В общей сложности россияне нарастили количество штурмов на этом направлении до 14. Половину из них подразделения Сил обороны успешно отбили, семь еще продолжаются.

В Харьковском направлении российские захватчики продолжают штурмовать. 6 вражеских атак украинские воины успешно отбили, четыре еще продолжаются.

Читайте также: Россияне 10 раз атаковали на Харьковском направлении, бои еще идут — Генштаб

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 мая 2024 в 21:54;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении россияне безуспешно пытаются улучшить свое тактическое положение у Мясожаровки и Новоегоровки, сообщил Генштаб ВСУ.".