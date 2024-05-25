Больше всего боев на Купянском направлении Харьковщины — Генштаб ВСУ

На Купянском направлении россияне безуспешно пытаются улучшить свое тактическое положение у Мясожаровки и Новоегоровки, сообщил Генштаб ВСУ.

В общей сложности россияне нарастили количество штурмов на этом направлении до 14. Половину из них подразделения Сил обороны успешно отбили, семь еще продолжаются.

В Харьковском направлении российские захватчики продолжают штурмовать. 6 вражеских атак украинские воины успешно отбили, четыре еще продолжаются.