Больше всего боев на Купянском направлении Харьковщины — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Купянском направлении россияне безуспешно пытаются улучшить свое тактическое положение у Мясожаровки и Новоегоровки, сообщил Генштаб ВСУ.
В общей сложности россияне нарастили количество штурмов на этом направлении до 14. Половину из них подразделения Сил обороны успешно отбили, семь еще продолжаются.
В Харьковском направлении российские захватчики продолжают штурмовать. 6 вражеских атак украинские воины успешно отбили, четыре еще продолжаются.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 25 мая 2024 в 21:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении россияне безуспешно пытаются улучшить свое тактическое положение у Мясожаровки и Новоегоровки, сообщил Генштаб ВСУ.".