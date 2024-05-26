ВСУ получили возможность для контратаки на севере Харьковщины — ISW

Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на украинские и российские источники сообщил, что сейчас ВСУ оспаривают инициативу на севере от Харькова, а армия РФ переходит от наступления к обороне.

«Украинские и российские источники заявили, что украинские силы все чаще оспаривают тактическую инициативу на севере Харьковской области, и охарактеризовали российские операции в этом районе как оборонительные», — проинформировали в ISW.

Там процитировали в частности заявления президента Украины Владимира Зеленского об установлении «боевого контроля» ВСУ над участком границы, через который вторгались оккупанты. А также — данные Генштаба.

«Украинский командующий, действовавший на направлении Липцев (к северу от Харькова), заявил, что украинские силы полностью остановили российские наступательные операции на направлении Стрелечья-Глубокое (к северу от Липцев) и что сейчас украинские силы сосредоточены на возвращении территории в этом районе. Командующий заявил, что украинские силы успешно вытесняют российские войска с захваченных позиций, но российские силы насыщают этот район живой силой и техникой, чтобы не дать украинским силам перехватить тактическую инициативу. Известный блогер, связанный с Кремлем, заявил, что российские войска частично перешли к обороне на севере Харьковской области после консолидации захваченных позиций и в настоящее время сосредоточены на уничтожении резервов, которые украинские силы сосредоточили возле Харькова. Военный блогер подсчитал, что украинским силам придется начать контратаки в этом районе в конце мая 2024 года, чтобы вытеснить российские войска из северной части Харьковской области, и что будущие российские планы на этом направлении, вероятно, будут зависеть от результатов украинских контратак», — сообщили в сводке ISW.

В течение 25 мая бои в районе Липцев и Волчанска продолжались, но подтвержденных изменений линии фронта в этих районах, по данным Института изучения войны, не было.

«Российские блогеры утверждают, что российские войска отступили с неустановленных позиций возле Липцев и что есть сообщения о том, что украинские силы в этом районе оттеснили российские войска в сторону Лукьянцов (к северо-востоку от Липцев). Генштаб Украины сообщил, что российские войска продолжили наступление в районе Липцев и Нескучного (к востоку от Липцев), а российское Минобороны заявило, что российские войска отразили контратаки украинских войск в районе Глубокого (к северу от Липцев). Российский блогер заявил, что российские войска с трудом продвигаются через низменности к северу от Липцев, которые практически не укрывают от возвышенных украинских позиций южнее», — отметили аналитики.

Возможности для контратак у ВСУ появились, по мнению ISW, из-за снижения темпов российского наступления. А это, в свою очередь, произошло из-за того, что армия РФ начала наступление с ограниченным личным составом и еще не перебросила в район значительные резервы.

«Этот замедляющийся темп, вероятно, предоставляет украинским силам тактические возможности для контратаки, хотя украинские силы еще не проводят ограниченную контрнаступательную операцию, целью которой является полное вытеснение российских войск из северной части Харьковской области», — считают в Институте изучения войны.

При этом аналитики не склонны оптимистично прогнозировать, что российское наступление на севере от Харькова на этом можно считать завершившимся. По их мнению, оккупанты попытаются увеличить численность своей группировки, доведя ее до запланированного изначально количества.

«Российские войска, вероятно, сдерживают резервы 11-го, 44-го АК и 6-й ОВА, чтобы сформировать Северную группировку ближе к ее запланированной конечной численности. Российское военное командование, вероятно, ждет возможности активизировать наступательные операции и перейти ко второму этапу операции, поскольку его планы требуют группировки численностью от 50 000 до 70 000 человек. Российские войска, вероятно, намерены начать вторую фазу своей наступательной операции на севере Харьковской области после запланированного захвата Волчанска, хотя позиционные бои и возможные украинские контратаки могут потребовать от российских войск провести еще одну волну усиленных наступлений в этом районе для завершения захвата Волчанска. Российские войска в настоящее время стремятся создать «буферную зону» на севере Харьковской области и продвинуться в пределах досягаемости ствольной артиллерии Харькова, и неясно, какую цель будет поддерживать второй этап операции или есть ли у российских сил более амбициозная оперативная цель. Имейте в виду: Северная группировка войск, даже при верхнем пределе заявленной конечной численности, будет испытывать недостаток в живой силе, необходимой для проведения успешной операции по охвату, окружению или захвату города Харькова», — подчеркнули в ISW.