Четыре «прилета» по Харькову и обстрелы области — данные ХОВА и ГУНП

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко и начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировали о последствиях ударов по Харькову и региону. Есть погибшие, раненые и разрушения.

«Харьков. Вчера враг нанес удары по супермаркету управляемыми авиабомбами. По состоянию на 8:00 в результате террористического акта рашистов в торговом центре погибли 12 гражданских граждан. Еще 43 ранены, 10 – пропали без вести (по данным прокуратуры 10 из 12 тел погибших еще не опознали — Ред.) Поисковые работы на месте пожарища продолжаются. Для удара по центру города варвары использовали ЗРК С-300. В результате обстрела — 25 пострадавших, в том числе 14-летний парень.

Рядом с местом попадания продолжает работу штаб следственного управления. Родные людей, которые в момент обстрела могли находиться в супермаркете, могут предоставить свои образцы ДНК», — сообщил утром 26 мая начальник ГУНП.

Начальник ХОВА перечислил все четыре «прилета» по Харькову, которые случились в течение 25 мая:

🔹 19:15 г. Харьков, Шевченковский район. Пострадали 25 человек. Общее количество поврежденных зданий составляет – 12 из них: семь многоэтажек, медучреждение, магазин, шесть транспортных средств, нежилые сооружения, здание научно-исследовательского института;

🔹 17:03 г. Харьков, Шевченковский район. Обстрел ракетой «Гром Е-1». Без пострадавших.

🔹 16:00 г. Харьков. В результате попадания двух КАБов в гипермаркет погибли 12 человек. Пострадали 43 человека. Возник пожар на площади 13 500 м кв. Повреждены конструктивные элементы гипермаркета, мебельный магазин, торговый центр, автобус и автомобиль.

🔹 16:04 г. Харьков, Слободской район. Попадание БпЛА по открытой территории.

Помимо ударов по Харькову, россияне в течение суток терроризировали и область. Так, по данным Владимира Тимошко, пять гражданских и авто «скорой помощи» пострадали от удара ракетой Х-38 по селу Канцедаловка. Пострадала также жительница Чугуева, 1985 года рождения — медицинскую помощь ей оказали на месте.

«Попадание ракеты по местности, в результате чего поврежден частный дом, получил ранение один человек», — уточнил информацию по Чугуеву Олег Синегубов.

По его информации, четыре человека пострадали в результате двух обстрелов села Печенеги в Чугуевского района. Трое — из-за обстрела в 19:18, еще один — от удара С-300 в 18:45. Повреждены частные дома.

В Купянске-Узловом, по данным Тимошко, в результате обстрелов повреждены: здание детского сада, больница, здание Дворца культуры, здание Свято-Покровского храма, воскресной школы при храме, жилые дома. В течение дня по этому населенному пункту стреляли из РСЗО «Ураган». В селе Березовка обстрелом из РСЗО «Смерч» повредили дом. По Куриловке били из артиллерии. На Приколотное скинули КАБ (повреждены дома и складское здание). В селе Юрченково поврежден детский сад. Синегубов дополнил: в селе Копанки в результате артобстрела в поле повреждена техника: трактор и кран. В этих случаях обошлось без пострадавших.