В центре Харькова устраняют последствия вчерашнего «прилета» (фото)
Сотрудники «Харьковблагоустройства» 26 мая убирают мусор и разбитые стекла в центре — на месте вечернего удара российской ракеты.
«В центре города работники КП «Харьковблагоустройство» устраняют последствия вражеского обстрела, который произошел вчера днем среди жилых домов и гражданской инфраструктуры. Коммунальщики убирают битые стекла, оконные рамы, габаритный мусор и ветки. Также работает спецтехника», — проинформировала пресс-служба коммунального предприятия.
Напомним, удар по центру Харькова произошел в 19:10 25 мая. Мэр Игорь Терехов на месте проинформировал, что целью российских террористов стало отделение «Новой почты». Также пострадали барбершоп и кафе. Ранения получили 18 человек. Ребенок 13 лет находится в тяжелом состоянии, у него осколочное ранение, рассказал руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков. Утром 26 мая в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что количество пострадавших от удара по центру Харькова возросло до 25 человек.
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- Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: КП «Харьковблагоустройство», новости Харькова, последствия, ракетний удар;
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2024 в 08:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники «Харьковблагоустройства» 26 мая убирают мусор и разбитые стекла в центре — на месте вечернего удара российской ракеты".