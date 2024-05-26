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В центре Харькова устраняют последствия вчерашнего «прилета» (фото)

Общество 08:29   26.05.2024
Оксана Горун
В центре Харькова устраняют последствия вчерашнего «прилета» (фото) Фото: КП «Харьковблагоустройство»

Сотрудники «Харьковблагоустройства» 26 мая убирают мусор и разбитые стекла в центре — на месте вечернего удара российской ракеты.

«В центре города работники КП «Харьковблагоустройство» устраняют последствия вражеского обстрела, который произошел вчера днем среди жилых домов и гражданской инфраструктуры. Коммунальщики убирают битые стекла, оконные рамы, габаритный мусор и ветки. Также работает спецтехника», — проинформировала пресс-служба коммунального предприятия.

Устраняют последствия прилета по центру Харькова 26 мая 2024
Фото: КП «Харьковблагоустройство»

Напомним, удар по центру Харькова произошел в 19:10 25 мая. Мэр Игорь Терехов на месте проинформировал, что целью российских террористов стало отделение «Новой почты». Также пострадали барбершоп и кафе. Ранения получили 18 человек. Ребенок 13 лет находится в тяжелом состоянии, у него осколочное ранение, рассказал руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков. Утром 26 мая в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что количество пострадавших от удара по центру Харькова возросло до 25 человек.

Устраняют последствия прилета по центру Харькова 26 мая 2024 2
Фото: КП «Харьковблагоустройство»

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Устраняют последствия прилета по центру Харькова 26 мая 2024 9
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
Устраняют последствия прилета по центру Харькова 26 мая 2024 8
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
Устраняют последствия прилета по центру Харькова 26 мая 2024 7
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
Устраняют последствия прилета по центру Харькова 26 мая 2024 5
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
Устраняют последствия прилета по центру Харькова 26 мая 2024 4
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
Устраняют последствия прилета по центру Харькова 26 мая 2024 3
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 мая 2024 в 08:29;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники «Харьковблагоустройства» 26 мая убирают мусор и разбитые стекла в центре — на месте вечернего удара российской ракеты".