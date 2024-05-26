У центрі Харкова усувають наслідки вчорашнього “прильоту” (фото)

Співробітники “Харківблагоустрою” 26 травня прибирають сміття та розбиті шибки у центрі – на місці вечірнього удару російської ракети.

“У центрі міста працівники КП ”Харківблагоустрій” усувають наслідки ворожого обстрілу, який стався вчора вдень серед житлових будинків та цивільної інфраструктури. Комунальники прибирають бите скло, віконні рами, габаритне сміття та гілки. Також працює спецтехніка“, – поінформувала пресслужба комунального підприємства.

Нагадаємо, удар по центру Харкова стався о 19.10 25 травня. Мер Харкова Ігор Терехов на місці поінформував, що ціллю російських терористів стало відділення “Нової пошти”. Також постраждали барбершоп і кафе. Поранень зазнали 18 людей. Дитина 13 років перебуває в тяжкому стані, має осколкове поранення, розповів керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков. Вранці 26 травня у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що кількість постраждалих від удару по центру Харкова зросла до 25 осіб.