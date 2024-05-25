Терехов на місці четвертого “прильоту” по Харкову розповів, куди вдарила С-300

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що черговий “приліт” припав по цивільному об’єкту – відділенню “Нової пошти” в центрі.

“Ракета С-300, в котрий раз по місту Харкову, за сьогодні це вже четвертий приліт. Тут цивільний об’єкт розташований, це відділення “Нової пошти”. Крім цього, тут розташований барбершоп, тобто перукарня, розташоване невеличке кафе… Зараз працюють працівники ДСНС, роблять обхід“, – повідомив мер на місці.

Коментуючи події в Харкові 25 травня, мер зазначив: “Це жахливо”.

Наразі відомо про 12 постраждалих від удару ракети по центру. За словами Терехова, вони в стані середньої тяжкості.

Щодо постраждалих від удару по “Епіцентру” на Салтівці, то 35 людей у ​​лікарні.

“Є дуже важкі”, – зазначив мер.

Нагадаємо, удар по гіпермаркету в Харкові нанесли близько 16-ї години. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог скинув на гіпермаркет два КАБи, виникла пожежа на площі 15 тисяч квадратних метрів. У гіпермаркеті в момент удару було близько 120 осіб. Спочатку повідомили про двох загиблих, кількість постраждалих постійно зростає, також є зниклі безвісти – 10 співробітників гіпермаркету не виходять на зв’язок, повідомив мер Ігор Терехов. Черговий “приліт” стався о 19:10 – по центру міста.