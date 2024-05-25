Видео «прилета» по гипермаркету в Харькове: пострадавших уже 35

Харьковская областная прокуратура опубликовала видео с камеры наружного наблюдения торгового центра, на котором запечатлен момент «прилета» по гипермаркету на Салтовке.

Мэр Харькова Игорь Терехов тем временем сообщил, что количество пострадавших возросло до 35

Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 16 часов. Мэр Игорь Терехов сообщил, что враг нанес удар по строительному гипермаркету. Позже он уточнил, что есть много раненых и пропавших без вести. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг сбросил на гипермаркет два КАБа, возник пожар на площади 15 тысяч квадратных метров. В гипермаркете в момент удара находилось около 120 человек. Изначально сообщили о двух погибших, количество пострадавших постоянно возрастает, также есть пропавшие без вести — 10 сотрудников гипермаркета не выходят на связь, сообщил мэр Игорь Терехов.