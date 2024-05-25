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Видео «прилета» по гипермаркету в Харькове: пострадавших уже 35

Происшествия 19:38   25.05.2024
Оксана Горун
Видео «прилета» по гипермаркету в Харькове: пострадавших уже 35

Харьковская областная прокуратура опубликовала видео с камеры наружного наблюдения торгового центра, на котором запечатлен момент «прилета» по гипермаркету на Салтовке. 

Мэр Харькова Игорь Терехов тем временем сообщил, что количество пострадавших возросло до 35

Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 16 часов. Мэр Игорь Терехов сообщил, что враг нанес удар по строительному гипермаркету. Позже он уточнил, что есть много раненых и пропавших без вести. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг сбросил на гипермаркет два КАБа, возник пожар на площади 15 тысяч квадратных метров. В гипермаркете в момент удара находилось около 120 человек. Изначально сообщили о двух погибших, количество пострадавших постоянно возрастает, также есть пропавшие без вести — 10 сотрудников гипермаркета не выходят на связь, сообщил мэр Игорь Терехов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 мая 2024 в 19:38;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура опубликовала видео с камеры наружного наблюдения торгового центра, на котором запечатлен момент «прилета» по гипермаркету на Салтовке".