Видео «прилета» по гипермаркету в Харькове: пострадавших уже 35
Харьковская областная прокуратура опубликовала видео с камеры наружного наблюдения торгового центра, на котором запечатлен момент «прилета» по гипермаркету на Салтовке.
Мэр Харькова Игорь Терехов тем временем сообщил, что количество пострадавших возросло до 35
Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 16 часов. Мэр Игорь Терехов сообщил, что враг нанес удар по строительному гипермаркету. Позже он уточнил, что есть много раненых и пропавших без вести. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг сбросил на гипермаркет два КАБа, возник пожар на площади 15 тысяч квадратных метров. В гипермаркете в момент удара находилось около 120 человек. Изначально сообщили о двух погибших, количество пострадавших постоянно возрастает, также есть пропавшие без вести — 10 сотрудников гипермаркета не выходят на связь, сообщил мэр Игорь Терехов.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: загиблі, КАБ, погибшие, поранені, прилет, прокуратура, терехов, эпицентр;
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- • Дата публикации материала: 25 мая 2024 в 19:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура опубликовала видео с камеры наружного наблюдения торгового центра, на котором запечатлен момент «прилета» по гипермаркету на Салтовке".