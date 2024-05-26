В Харькове, возможно, будет изменен алгоритм действий при тревоге — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в ходе досудебного расследования удара по гипермаркету «Эпицентр» в Харькове проанализируют данные о действиях работников торгового центра в связи с воздушной тревогой.
«В настоящее время идет досудебное расследование по этим фактам, там будут проанализированы все абсолютно данные по сигналу воздушной тревоги: когда он был и алгоритм действий работников этого гипермаркета, других фактически торговых сетей. Проанализируем, конечно, последствия. И уже после этого будем делать определенные выводы, и, возможно, будет изменен алгоритм действий при сигналах воздушной тревоги», — сказал Синегубов в эфире нацмарафона.
Отметим, что воздушная тревога в Харькове 25 мая началась в 08:58 утра.
Отбоев в течение дня не было. По данным портала alerts.in.ua, эта тревога продолжалась 20 часов и 26 минут (отбой дали только в 05:24 26 мая).
Тревоги звучат и 26 мая.
«Раздаются сигналы воздушной тревоги. У нас идут удары по приграничным населенным пунктам. Это Золочев, Харьковский район, Богодуховский район, Чугуевский район также. То есть все приграничье враг так же обстреливает управляемыми авиабомбами, как и вчера. Ну, как это происходит ежедневно», — прокомментировал начальник ХОВА.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, синегубов, тревога, эпицентр;
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2024 в 11:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в ходе досудебного расследования удара по гипермаркету «Эпицентр» в Харькове проанализируют данные о действиях работников торгового центра в связи с воздушной тревогой".