В Харькове, возможно, будет изменен алгоритм действий при тревоге — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в ходе досудебного расследования удара по гипермаркету «Эпицентр» в Харькове проанализируют данные о действиях работников торгового центра в связи с воздушной тревогой.

«В настоящее время идет досудебное расследование по этим фактам, там будут проанализированы все абсолютно данные по сигналу воздушной тревоги: когда он был и алгоритм действий работников этого гипермаркета, других фактически торговых сетей. Проанализируем, конечно, последствия. И уже после этого будем делать определенные выводы, и, возможно, будет изменен алгоритм действий при сигналах воздушной тревоги», — сказал Синегубов в эфире нацмарафона.

Отметим, что воздушная тревога в Харькове 25 мая началась в 08:58 утра.

Отбоев в течение дня не было. По данным портала alerts.in.ua, эта тревога продолжалась 20 часов и 26 минут (отбой дали только в 05:24 26 мая).

Тревоги звучат и 26 мая.

«Раздаются сигналы воздушной тревоги. У нас идут удары по приграничным населенным пунктам. Это Золочев, Харьковский район, Богодуховский район, Чугуевский район также. То есть все приграничье враг так же обстреливает управляемыми авиабомбами, как и вчера. Ну, как это происходит ежедневно», — прокомментировал начальник ХОВА.