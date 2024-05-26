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У Харкові, можливо, буде змінено алгоритм дій при тривозі – Синєгубов

Події 11:52   26.05.2024
Оксана Горун
У Харкові, можливо, буде змінено алгоритм дій при тривозі – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що під час досудового розслідування удару по гіпермаркету “Епіцентр” у Харкові проаналізують дані про дії працівників торговельного центру у зв’язку з повітряною тривогою.

Наразі триває досудове розслідування за цими фактами, там будуть проаналізовані всі абсолютно дані щодо сигналу повітряної тривоги, коли він був, та алгоритм дій працівників цього гіпермаркету, інших торговельних мереж. Проаналізуємо, звичайно, наслідки. І вже після того будемо робити певні висновки, й, можливо, буде змінений алгоритм дій при сигналах повітряної тривоги“, – сказав Синєгубов у етері нацмарафону.

Зазначимо, що повітряна тривога у Харкові 25 травня розпочалася о 08:58 ранку.

Відбоїв упродовж дня не було. За даними порталу alerts.in.ua, ця тривога тривала 20 годин і 26 хвилин (відбій дали лише о 05:24 26 травня).

Тривоги лунають і 26 травня.

“Лунають сигнали повітряної тривоги. У нас ідуть удари по прикордонних населених пунктах. Це Золочів, це Харківський район, це Богодухівський район, Чугуївський район так само. Тобто все прикордоння ворог так само обстрілює керованими авіабомбами, як і вчора. Ну, як фактично це відбувається щодня“, – прокоментував начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2024 в 11:52;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що під час досудового розслідування удару по гіпермаркету “Епіцентр” у Харкові проаналізують дані про дії працівників торговельного центру у зв’язку з повітряною тривогою".