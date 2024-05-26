У Харкові, можливо, буде змінено алгоритм дій при тривозі – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що під час досудового розслідування удару по гіпермаркету “Епіцентр” у Харкові проаналізують дані про дії працівників торговельного центру у зв’язку з повітряною тривогою.
“Наразі триває досудове розслідування за цими фактами, там будуть проаналізовані всі абсолютно дані щодо сигналу повітряної тривоги, коли він був, та алгоритм дій працівників цього гіпермаркету, інших торговельних мереж. Проаналізуємо, звичайно, наслідки. І вже після того будемо робити певні висновки, й, можливо, буде змінений алгоритм дій при сигналах повітряної тривоги“, – сказав Синєгубов у етері нацмарафону.
Зазначимо, що повітряна тривога у Харкові 25 травня розпочалася о 08:58 ранку.
Відбоїв упродовж дня не було. За даними порталу alerts.in.ua, ця тривога тривала 20 годин і 26 хвилин (відбій дали лише о 05:24 26 травня).
Тривоги лунають і 26 травня.
“Лунають сигнали повітряної тривоги. У нас ідуть удари по прикордонних населених пунктах. Це Золочів, це Харківський район, це Богодухівський район, Чугуївський район так само. Тобто все прикордоння ворог так само обстрілює керованими авіабомбами, як і вчора. Ну, як фактично це відбувається щодня“, – прокоментував начальник ХОВА.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, сінєгубов, тревога, эпицентр;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові, можливо, буде змінено алгоритм дій при тривозі – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2024 в 11:52;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що під час досудового розслідування удару по гіпермаркету “Епіцентр” у Харкові проаналізують дані про дії працівників торговельного центру у зв’язку з повітряною тривогою".