ВСУ сейчас отбивают атаки в районах Волчанска и Липцев — Генштаб
Генштаб ВСУ в сводке на 13:00 26 мая сообщил, что с начала суток на Харьковском направлении зафиксировали уже восемь российских штурмов, два из них продолжаются.
«На Харьковском направлении российские оккупанты проводили восемь штурмовых и наступательных действий. Шесть раз были отброшены назад вблизи населенных пунктов Терновая и Липцы. Украинские воины продолжают отбивать по одной атаке противника в районах Волчанска и Липцев. По этим же населенным пунктам, а также по районам Нескучного, Зеленого и Глубокого враг нанес в сумме восемь авиаударов – сбросил почти два десятка управляемых авиабомб», — проинформировали в Генштабе.
На Купянском направлении с начала суток зафиксировали уже 10 атак. Оккупанты рвутся вперед в районе Синьковки, Новоегоровки и Невского. Семь атак Силы обороны уже отбили, боевые действия продолжаются.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, генштаб, липцы, наступ, наступление, новости Харькова, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2024 в 13:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 13:00 26 мая сообщил, что с начала суток на Харьковском направлении зафиксировали уже восемь российских штурмов, два из них продолжаются".