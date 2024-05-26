ВСУ сейчас отбивают атаки в районах Волчанска и Липцев — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке на 13:00 26 мая сообщил, что с начала суток на Харьковском направлении зафиксировали уже восемь российских штурмов, два из них продолжаются.

«На Харьковском направлении российские оккупанты проводили восемь штурмовых и наступательных действий. Шесть раз были отброшены назад вблизи населенных пунктов Терновая и Липцы. Украинские воины продолжают отбивать по одной атаке противника в районах Волчанска и Липцев. По этим же населенным пунктам, а также по районам Нескучного, Зеленого и Глубокого враг нанес в сумме восемь авиаударов – сбросил почти два десятка управляемых авиабомб», — проинформировали в Генштабе.

На Купянском направлении с начала суток зафиксировали уже 10 атак. Оккупанты рвутся вперед в районе Синьковки, Новоегоровки и Невского. Семь атак Силы обороны уже отбили, боевые действия продолжаются.