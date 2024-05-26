ЗСУ зараз відбивають атаки в районах Вовчанська та Липців – Генштаб
Генштаб ЗСУ у зведенні на 13:00 26 травня повідомив, що з початку доби на Харківському напрямку зафіксували вже вісім російських штурмів, два з них тривають.
“На Харківському напрямку російські окупанти проводили вісім штурмових і наступальних дій. Шість разів були відкинуті назад поблизу населених пунктів Тернова і Липці. Українські воїни продовжують відбивати по одній атаці противника в районах Вовчанська та Липців. По цих же населених пунктах, а також по районах Нескучного, Зеленого і Глибокого, ворог завдав у сумі вісім авіаударів – скинув майже два десятки керованих авіабомб”, – поінформували в Генштабі.
На Куп’янському напрямку від початку доби зафіксували вже 10 атак. Окупанти рвуться вперед у районі Синьківки, Новоєгорівки та Невського. Сім атак Сили оборони вже відбили, бойові дії продовжуються.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2024 в 13:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 13:00 26 травня повідомив, що з початку доби на Харківському напрямку зафіксували вже вісім російських штурмів, два з них тривають".