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ЗСУ зараз відбивають атаки в районах Вовчанська та Липців – Генштаб

Події 13:51   26.05.2024
Оксана Горун
ЗСУ зараз відбивають атаки в районах Вовчанська та Липців – Генштаб

Генштаб ЗСУ у зведенні на 13:00 26 травня повідомив, що з початку доби на Харківському напрямку зафіксували вже вісім російських штурмів, два з них тривають.

“На Харківському напрямку російські окупанти проводили вісім штурмових і наступальних дій. Шість разів були відкинуті назад поблизу населених пунктів Тернова і Липці. Українські воїни продовжують відбивати по одній атаці противника в районах Вовчанська та Липців. По цих же населених пунктах, а також по районах Нескучного, Зеленого і Глибокого, ворог завдав у сумі вісім авіаударів – скинув майже два десятки керованих авіабомб”, – поінформували в Генштабі.

На Куп’янському напрямку від початку доби зафіксували вже 10 атак. Окупанти рвуться вперед у районі Синьківки, Новоєгорівки та Невського. Сім атак Сили оборони вже відбили, бойові дії продовжуються.

Читайте також: Сили оборони вибивають ворога з позицій на півночі від Харкова – ОСУВ “Хортиця”

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2024 в 13:51;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 13:00 26 травня повідомив, що з початку доби на Харківському напрямку зафіксували вже вісім російських штурмів, два з них тривають".