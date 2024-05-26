В Харькове начинают разбирать завалы возле эпицентра «прилета», есть еще тела

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что количество погибших в гипермаркете «Эпицентр» возросло до 13. Спасатели всю ночь разбирали завалы — пока крайних секций здания, сейчас пробираются ближе к месту «прилета».

«Сейчас мы фактически только разбираем те завалы, которые были по крайним отделам этого гипермаркета. В дальнейшем будем переходить поближе к эпицентру взрыва. Мы там, конечно, констатируем еще тела, то есть тех людей, которые сейчас считаются пропавшими без вести. Здесь организован, на месте, отбор ДНК. Обращаются родственники, близкие, ищущие своих родных. Мы им предлагаем сдать тесты, поскольку понимаем, что для идентификации тел нужно проводить соответствующие экспертизы», — рассказал Синегубов.

На данный момент, по его информации, известно о 13 погибших и 43 пострадавших.

«Всю ночь фактически на месте работал наш штаб. Здесь работают над ликвидацией последствий более 200 работников ГСЧС, более 50 единиц специализированной техники, более 100 работников Национальной полиции. Также и Служба безопасности работает, поскольку это опять же террористический акт, совершенный РФ – соответственно, страной-террористом», — сказал начальник ХОВА.

Что касается «прилета» по центру Харькова, то там получили ранения более 30 человек.

«Всего у нас по области за минувшие сутки числится 13 человек погибших и более 70 человек, получивших ранения. День был вчера, наверное, один из самых трагических за время полномасштабного вторжения», — подытожил Синегубов.

Напомним, удар по гипермаркету в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг сбросил на гипермаркет два КАБа, возник пожар на площади 15 тысяч квадратных метров. В гипермаркете в момент удара находилось около 120 человек. Изначально сообщили о двух погибших, количество пострадавших постоянно возрастало, часть сотрудников и посетителей гипермаркета числились пропавшими без вести. В Харьковской областной прокуратуре утром 26 мая сообщали, что из 12 обнаруженных тел 10 еще не опознали.