У Харкові починають розбирати завали біля епіцентру “прильоту”, є ще тіла

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону повідомив, що кількість загиблих у гіпермаркеті “Епіцентр” зросла до 13. Рятувальники всю ніч розбирали завали – поки що крайніх секцій будівлі, зараз пробираються ближче до місця “прильоту”.

“Наразі ми фактично лише розбираємо ті завали, які були по крайніх цехах цього гіпермаркету. Надалі будемо переходити ближче до епіцентру вибуху. Ми там, звичайно, констатуємо ще тіла, тобто тих людей, які наразі рахуються як безвісти зниклі. Тут організовано, на місці, відбір ДНК. Звертаються родичі, близькі, які шукають своїх рідних. Ми їм пропонуємо здати тести, оскільки розуміємо, що для ідентифікації тіл потрібно буде проводити відповідні експертизи”, – розповів Синєгубов.

На цей час, за його інформацією, відомо про 13 загиблих та 43 постраждалих.

“Усю ніч фактично там працював наш штаб. Тут працює над ліквідацією наслідків понад 200 працівників ДСНС, понад 50 одиниць спеціалізованої техніки, понад 100 працівників Національної поліції. Так само і Служба безпеки працює, оскільки це знову ж таки терористичний акт, який було скоєно РФ – відповідно, країною-терористом“, – сказав начальник ХОВА.

Що стосується “прильоту” центром Харкова, то там отримали поранення понад 30 людей.

“Загалом у нас по області за минулу добу числиться 13 людей загиблих і понад 70 людей, які отримали поранення. День був учора, напевно, один із найтрагічніших за час повномасштабного вторгнення”, – підсумував Синєгубов.

Нагадаємо, удару по гіпермаркету в Харкові завдали близько 16 години 25 травня. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог скинув на гіпермаркет два КАБи, виникла пожежа на площі 15 тисяч квадратних метрів. У гіпермаркеті в момент удару було близько 120 осіб. Спочатку повідомили про двох загиблих, кількість постраждалих постійно зростала, частина співробітників та відвідувачів гіпермаркету вважалася зниклими безвісти. У Харківській обласній прокуратурі вранці 26 травня повідомляли, що із 12 виявлених тіл 10 ще не впізнали.