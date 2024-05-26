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Вибух у Харкові – Мельник та поліція підтвердили ворожі удари

Події 16:58   26.05.2024
Оксана Горун
Вибух у Харкові – Мельник та поліція підтвердили ворожі удари

Вибух пролунав у Харкові близько 16:55 26 травня.

“Харків’яни не покидайте укриття! Ворог завдає ударів”, – попередив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Про вибухи в Харкові повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.

Мер міста Ігор Терехов зазначив: зараз уточнюють, чи був приліт Харковом, чи по передмістю.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2024 в 16:58;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибух пролунав у Харкові близько 16:55 26 травня".