Вибух у Харкові – Мельник та поліція підтвердили ворожі удари
Вибух пролунав у Харкові близько 16:55 26 травня.
“Харків’яни не покидайте укриття! Ворог завдає ударів”, – попередив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
Про вибухи в Харкові повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.
Мер міста Ігор Терехов зазначив: зараз уточнюють, чи був приліт Харковом, чи по передмістю.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2024 в 16:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибух пролунав у Харкові близько 16:55 26 травня".