Вибух у Харкові – Мельник та поліція підтвердили ворожі удари

Вибух пролунав у Харкові близько 16:55 26 травня.

“Харків’яни не покидайте укриття! Ворог завдає ударів”, – попередив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Про вибухи в Харкові повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.

Мер міста Ігор Терехов зазначив: зараз уточнюють, чи був приліт Харковом, чи по передмістю.