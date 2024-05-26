Live
  • Нд 26.05.2024
  • Харків  +22°С
  • USD 39.92
  • EUR 43.31

12-річна дівчинка загинула в “Епіцентрі” у Харкові – поліція

Події 16:39   26.05.2024
Оксана Горун
12-річна дівчинка загинула в “Епіцентрі” у Харкові – поліція

Відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області повідомив, що впізнали по ДНК вже шість тіл загиблих в “Епіцентрі” у Харкові внаслідок удару російських КАБів.

За результатами експертизи ДНК поліція ідентифікували тіла восьми громадян. Серед загиблих – 12-річна дівчинка, яка була відвідувачем закладу торгівлі“, – повідомили в ГУНП.

На місці трагедії продовжують розбирати завали. За даними поліції, на 14:30 загиблих внаслідок атаки РФ – 13. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив уже про 16.

“Зі згарища вилучені фрагменти тіл, їх ідентифікація триває. Постраждали 44 людини, з яких 14 жінок і 30 чоловіків”, – уточнили в поліції.

Наразі криміналісти відібрали 15 зразків епітелію в родичів загиблих.

Усі, хто втратив зв’язок із близькими, можуть звернутися за телефонами поліції: (093) 494-31-62 або 102.

Читайте також:  Відео з “Епіцентру” в Харкові в момент “прильоту” опублікувала поліція

Нагадаємо,  удару по гіпермаркету в Харкові завдали близько 16 години 25 травня. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова,  ворог скинув на гіпермаркет два КАБи, виникла пожежа на площі 15 тисяч квадратних метрів. У гіпермаркеті в момент удару було близько 120 осіб. Спочатку повідомили про двох загиблих, кількість постраждалих постійно зростала, частина співробітників та відвідувачів гіпермаркету вважалася зниклими безвісти.  У Харківській обласній прокуратурі вранці 26 травня повідомляли, що із 12 виявлених тіл 10 ще не впізнали. Згодом начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив уже про 16 загиблих.

Автор: Оксана Горун
Популярно
12-річна дівчинка загинула в “Епіцентрі” у Харкові – поліція
12-річна дівчинка загинула в “Епіцентрі” у Харкові – поліція
26.05.2024, 16:39
11 постраждалих у Харкові через удар КАБами по торговельному центру
11 постраждалих у Харкові через удар КАБами по торговельному центру
25.05.2024, 17:05
Жінка загинула, дитина поранена: окупанти вдарили по Харківщині – Синєгубов
Жінка загинула, дитина поранена: окупанти вдарили по Харківщині – Синєгубов
26.05.2024, 15:21
Можемо їх знищити, але є заборона – Федоренко про С-300, що б’ють по Харкову
Можемо їх знищити, але є заборона – Федоренко про С-300, що б’ють по Харкову
26.05.2024, 14:58
Удари по Харкову “викликають лють вже не лише щодо росіян” – аналітик
Удари по Харкову “викликають лють вже не лише щодо росіян” – аналітик
26.05.2024, 13:41
Перші хвилини після удару по “Епіцентру”: відео з нагрудних камер патрульних
Перші хвилини після удару по “Епіцентру”: відео з нагрудних камер патрульних
26.05.2024, 14:29

Новини за темою:

15:21
Жінка загинула, дитина поранена: окупанти вдарили по Харківщині – Синєгубов
10:44
Не дочекався тата додому, восьмирічний хлопчик у Харкові здає зразки ДНК
20:45
13-річна дитина в тяжкому стані після удару по центру Харкова (відео)
13:33
Удар по передмістю Харкова: вже 16 постраждалих, серед них – дитина
01:58
Атака «шахедів» на Харків: відомо про трьох постраждалих, серед них – дитина

Ви читали новину: «12-річна дівчинка загинула в “Епіцентрі” у Харкові – поліція»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2024 в 16:39;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області повідомив, що впізнали по ДНК вже шість тіл загиблих в “Епіцентрі” у Харкові внаслідок удару російських КАБів".