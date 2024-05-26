12-річна дівчинка загинула в “Епіцентрі” у Харкові – поліція
Відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області повідомив, що впізнали по ДНК вже шість тіл загиблих в “Епіцентрі” у Харкові внаслідок удару російських КАБів.
“За результатами експертизи ДНК поліція ідентифікували тіла восьми громадян. Серед загиблих – 12-річна дівчинка, яка була відвідувачем закладу торгівлі“, – повідомили в ГУНП.
На місці трагедії продовжують розбирати завали. За даними поліції, на 14:30 загиблих внаслідок атаки РФ – 13. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив уже про 16.
“Зі згарища вилучені фрагменти тіл, їх ідентифікація триває. Постраждали 44 людини, з яких 14 жінок і 30 чоловіків”, – уточнили в поліції.
Наразі криміналісти відібрали 15 зразків епітелію в родичів загиблих.
Усі, хто втратив зв’язок із близькими, можуть звернутися за телефонами поліції: (093) 494-31-62 або 102.
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Нагадаємо, удару по гіпермаркету в Харкові завдали близько 16 години 25 травня. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог скинув на гіпермаркет два КАБи, виникла пожежа на площі 15 тисяч квадратних метрів. У гіпермаркеті в момент удару було близько 120 осіб. Спочатку повідомили про двох загиблих, кількість постраждалих постійно зростала, частина співробітників та відвідувачів гіпермаркету вважалася зниклими безвісти. У Харківській обласній прокуратурі вранці 26 травня повідомляли, що із 12 виявлених тіл 10 ще не впізнали. Згодом начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив уже про 16 загиблих.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2024 в 16:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області повідомив, що впізнали по ДНК вже шість тіл загиблих в “Епіцентрі” у Харкові внаслідок удару російських КАБів".