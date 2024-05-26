Відео з “Епіцентру” в Харкові в момент “прильоту” опублікувала поліція
Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов опублікував відео з камери спостереження усередині гіпермаркету в Харкові.
“Вже тринадцять загиблих (зараз вже відомо про 14 – Ред.). Тіла ще семи жертв, яких розшукують родичі та колеги, поки не вдалося виявити. Вони вважаються зниклими безвісти. Так само, як і ті люди, останки яких ми вже знайшли, але ще працюємо з ДНК”, – написав Болвінов.
Відео: камера спостереження в “Епіцентрі” в Харкові
Він закликав усіх, хто шукає своїх близьких, здати зразки ДНК. Це єдиний спосіб ідентифікувати тих, чиї тіла вже знайшли на місці удару.
“На відео, з яким зараз працюють слідчі, – момент удару. Чітко видно, що люди абсолютно не були готові до такої атаки, перебували на робочих місцях та займалися своїми справами. Нині вивчаємо кожну хвилину записів з камер”, – зазначив поліціянт.
Нагадаємо, удару по гіпермаркету в Харкові завдали близько 16 години 25 травня. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог скинув на гіпермаркет два КАБи, виникла пожежа на площі 15 тисяч квадратних метрів. У гіпермаркеті в момент удару було близько 120 осіб. Спочатку повідомили про двох загиблих, кількість постраждалих постійно зростала, частина співробітників та відвідувачів гіпермаркету вважалася зниклими безвісти. У Харківській обласній прокуратурі вранці 26 травня повідомляли, що із 12 виявлених тіл 10 ще не впізнали. Згодом начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив уже про 14 загиблих.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Репортаж, Харків; Теги: Болвінов, загиблі, новини Харкова, поліція, прилет, эпицентр;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Відео з “Епіцентру” в Харкові в момент “прильоту” опублікувала поліція»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2024 в 12:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов опублікував відео з камери спостереження усередині гіпермаркету в Харкові".