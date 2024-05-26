Відео з “Епіцентру” в Харкові в момент “прильоту” опублікувала поліція

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов опублікував відео з камери спостереження усередині гіпермаркету в Харкові.

“Вже тринадцять загиблих (зараз вже відомо про 14 – Ред.). Тіла ще семи жертв, яких розшукують родичі та колеги, поки не вдалося виявити. Вони вважаються зниклими безвісти. Так само, як і ті люди, останки яких ми вже знайшли, але ще працюємо з ДНК”, – написав Болвінов.

Відео: камера спостереження в “Епіцентрі” в Харкові

Він закликав усіх, хто шукає своїх близьких, здати зразки ДНК. Це єдиний спосіб ідентифікувати тих, чиї тіла вже знайшли на місці удару.

“На відео, з яким зараз працюють слідчі, – момент удару. Чітко видно, що люди абсолютно не були готові до такої атаки, перебували на робочих місцях та займалися своїми справами. Нині вивчаємо кожну хвилину записів з камер”, – зазначив поліціянт.

Нагадаємо, удару по гіпермаркету в Харкові завдали близько 16 години 25 травня. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог скинув на гіпермаркет два КАБи, виникла пожежа на площі 15 тисяч квадратних метрів. У гіпермаркеті в момент удару було близько 120 осіб. Спочатку повідомили про двох загиблих, кількість постраждалих постійно зростала, частина співробітників та відвідувачів гіпермаркету вважалася зниклими безвісти. У Харківській обласній прокуратурі вранці 26 травня повідомляли, що із 12 виявлених тіл 10 ще не впізнали. Згодом начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив уже про 14 загиблих.