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Видео из «Эпицентра» в Харькове в момент «прилета» опубликовала полиция

Происшествия 12:19   26.05.2024
Оксана Горун
Видео из «Эпицентра» в Харькове в момент «прилета» опубликовала полиция

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал видео с камеры наблюдения внутри гипермаркета в Харькове.

«Уже тринадцать погибших (сейчас уже известно о 14-ти — Ред.). Тела еще семи жертв, разыскиваемых родственниками и коллегами, пока не удалось обнаружить. Они считаются пропавшими без вести. Так же, как и люди, останки которых мы уже нашли, но еще работаем с ДНК», — написал Болвинов.

Видео: камера наблюдения в «Эпицентре» в Харькове

Он призвал всех, кто ищет своих близких, сдать образцы ДНК. Это единственный способ идентифицировать тех, чьи тела уже нашли на месте удара.

«На видео, с которым сейчас работают следователи, – момент удара. Четко видно, что люди совершенно не были готовы к такой атаке, находились на рабочих местах и занимались своими делами. Сейчас мы изучаем каждую минуту записей с камер», — отметил полицейский.

Напомним, удар по гипермаркету в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг сбросил на гипермаркет два КАБа, возник пожар на площади 15 тысяч квадратных метров. В гипермаркете в момент удара находилось около 120 человек. Изначально сообщили о двух погибших, количество пострадавших постоянно возрастало, часть сотрудников и посетителей гипермаркета числились пропавшими без вести. В Харьковской областной прокуратуре утром 26 мая сообщали, что из 12 обнаруженных тел 10 еще не опознали. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил уже о 14 погибших.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 мая 2024 в 12:19;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал видео с камеры наблюдения внутри гипермаркета в Харькове".