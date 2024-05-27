Зниклі безвісти – 5 людей: поліція шукає відео, зняте біля Епіцентру

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко звернувся до харків’ян, які зняли на відео або просто бачили “приліт” по гіпермаркету, з проханням надати свідоцтва та відеоматеріали.

“З-під завалів вилучено 14 тіл загиблих, у тому числі тіло 12-річної дівчинки, яка прийшла в магазин з мамою. Ще 44 людини травмовані. Всі цивільні. Вважаються безвісти зниклими п’ятеро людей. Аварійно-пошукові роботи ще тривають”, — повідомив про події на згарищі “Епіцентру” начальник ГУНП зранку 27 травня.

Він зазначив, що на місці продовжують працювати слідчі та криміналісти, щоб встановити особи загиблих.

“Ми звертаємося до свідків цього злочину, до тих, хто бачив чи зафільмував російський теракт проти мирного населення, з проханням звернутися до поліції та надати свідчення або відеоматеріали, які є в наявності. Кожне свідчення, кожен кадр будуть долучені до матеріалів кримінального провадження і стануть вагомим доказом чергового злочину російських військових. Вбивці з рф не уникнуть покарання”, – наголосив Тимошко.

Нагадаємо, удару по гіпермаркету в Харкові завдали близько 16 години 25 травня. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог скинув на гіпермаркет два КАБи, виникла пожежа на площі 15 тисяч квадратних метрів. У гіпермаркеті в момент удару було близько 120 осіб. Спочатку повідомили про двох загиблих, кількість постраждалих постійно зростала, частина співробітників та відвідувачів гіпермаркету вважалася зниклими безвісти. Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив уже про 16 загиблих. На місці трагедії виявили 14 тіл та фрагменти, які, як припускають, можуть належати ще двом людям. Серед загиблих – 12-річна дівчинка та її мама.